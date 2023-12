Rinke van der Valle jout lêzing mei byld en lûd oer ‘Weihnachts-Oratorium’

‘Jauchzet, frohlocket!’: by in protte minsken thús klinkt de kommende krysttiid it iepeningskoar fan it Weihnachts-Oratorium fan J.S. Bach. Men kin mei dy earste maten fuort yn ’e kryststimming komme.

It Weihnachts-Oratorium bestiet út seis kantaten. Bach fierde dêr mei syn musisy yn seis tsjerketsjinsten op ferskillende dagen efterinoar ien fan út. Dat wie in dúdlik ferskil mei de praktyk fan hjoed-de-dei, as it hiele Weihnachts-Oratorium (of in seleksje dêrút) yn ien konsert klinkt.

Hoe is it Weihnachts-Oratorium ta stân kommen? Hoe hat Bach de tekst muzikaal foarmjûn? Hoe waard it wurk eartiids troch Bach sels útfierd? In stikmannich fragen dy’t Rinke van der Valle behannelje sil yn in nijsgjirrige krystlêzing oer dat ymposante en tiidleaze wurk. Mei byld en lûd sil er yn it yntime húskeamerteäter De Wier yn Koarnjum ûnder mear sketse hoe’t it oratoarium opboud is en hoe’t Bach eleminten út de muzikale retoarika brûkte om sa by de harker de goede moedstastân op te roppen.

Rinke van der Valle (1950) wie fan 1974 oant 2000 wiskundelearaar yn it fuortset ûnderwiis. Fan 2000 ôf wie er adviseur ynternasjonalisearring by it Europeesk Platfoarm (no Nuffic) en sûnt 2012 is er freelance adviseur ynternasjonalisearring. Muzyk is syn grutte passy. Fan syn tolfde ôf spilet Rinke oargel en hat er mei dêrtroch syn leafde foar de wurken fan Bach ûntwikkele. Letter kamen dêr de fokale wurken lykas de Matthäus Passion, de Johannes Passion, de Hohe Messe en oaren by, dêr’t er sels as tenoar yn ferskate koaren yn meisong. Rinke van der Valle ferdjippet him graach yn alle fasetten fan dy muzyk en jout lêzingen oer it libben en wurk fan Bach.

Yn 2022 kaam syn boek Geen dag zonder Bach út. Hy hie fraachpetearen mei fyftjin persoanen dy’t hast alle dagen mei Bach syn muzyk dwaande binne, ûnder oaren mei Tom Koopman, Maarten ’t Hart, Jos van Veldhoven en Christoph Wolff. It foarwurk is fan Masaaki Suzuki.

It Weihnachts-Oratorium fan Johann Sebastian Bach, muzikale lêzing troch Rinke van der Valle

Sneintemiddei 17 desimber 2023;

Húskeamerteater De Wier, De Wier 5 yn Koarnjum;

Doar iepen 14.30 oere, oanfang 15.00 oere.

Inkeld tagong nei oanmelden: tel. 06-54763154 of bobdeboer@pinupsanddowns.com.