Mist sieraad siet yn stofsûgerpûde Ritz-hotel Parys

Wurknimmers fan it wrâldferneamde lúkse hotel Ritz yn Parys hawwe nei dagen sykjen in ferlern waande djoere ring weromfûn, berjochtsje Frânske media.

In gast út Maleizië wie in ring mei in wearde fan neffens rûzing 750.000 euro kwyt. Hja hie de ring mei in diamant fan 6,51 karaat yn har keamer lizze litten doe’t se te winkeljen gien wie. Doe’t se weromkaam, wie it sieraad ferdwûn. De frou tocht dat de ring stellen wie troch in meiwurker fan it hotel en die oanjefte fan stellerij by de plysje. Meiwurkers fan de bewekking fan it hotel speurden dagen nei it juwiel, en mei sukses. It sieraad waard úteinlik yn in stofsûgerpûde fûn.

De gast wie ûnderwilens trochreizge nei Londen. Hja komt nei de Frânske haadstêd werom om de ring op te heljen. Oant dy tiid bliuwt er yn ’e hannen fan de plysje.