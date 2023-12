Mardée, Marrit en Alyanne winne 80e edysje FeRstival

Mardée Akkerman, Marrit Boetje en Alyanne Broers wûnen de 80ste edysje fan FeRstival, de Fryske foardrachtkriich foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn it Posthûs Teäter op It Hearrenfean makken sy de measte yndruk op de sjuery mei harren foardrachten.

Mardée Akkerman fan Bornego Junior (It Hearrenfean) wie de grutte winner by de Starters, de kategory foar earsteklassers. Se die dat mei it gedicht ‘De acht hynders fan it Amelân’ fan Tsjits Peanstra. “In dreech fers dat hiel goed en mei ynlibbingsfermogen foardroegen waard”, sei Starters-sjueryfoarsitter Amarins Mulder-Dotinga.

Yn ’e kategory Trochsetters, foar twadde- en treddeklassers, wie it earste plak foar Marrit Boetje fan VO Surhústerfean. Dat wie mei it gedicht ‘De nacht’ fan Anky Verburg. “Marrit droech it fers hiel moai en behearske foar,” fertelde Jelle Bangma, sjuerylid fan de Trochsetters. By de Toppers, foar fjirdeklassers en heger, wie Alyanne Broers fan it Linde College (Wolvegea) de bêste. Sy droech it fers ‘From Russia with fear’ fan Jorn van der Schaar foar. “Mei geduld en mei ôfwikseling trof dizze foardrager it publyk op alle punten maksimaal”, sei Toppers-sjueryfoarsitter Arjan Hut. Der diene 28 dielnimmers oan de finale mei, op de foarwedstriden kamen yn totaal 75 dielnimmers ôf.

De organisaasje stie sneon ek stil by it tachtichjierrich jubileum. Arjan Hut, de nije Dichter fan Fryslân, skreau spesjaal foar FeRstival in gedicht en droech dat by de iepening foar.

Jongerein en Fryske poëzij

FeRstival wurdt organisearre troch Cedin ûnder de flagge fan Taalplan Fries 2030. FeRstival waard yn 1942 troch de Fryske Underwiisrie ynsteld. Doel wie om de belangstelling te befoarderjen foar poëzy, en dan benammen foar de Fryske. De inisjators fûnen it ek wichtich dat learlingen ûnderfine hoe’t it is om op in poadium te stean. Yn al dy jierren hawwe hiel wat pubers meidien dy’t it letter makken op de planken. Tink oan Rients Gratama, Nynke Laverman en Theun Plantinga.

Alle winners fan 2023:

Starters (earsteklassers)

Mardée Akkerman, Bornego Junior It Hearrenfean Rienk Jongsma, Bornego Junior It Hearrenfean Chris Bremer, Beyers Naudé Ljouwert

Trochsetters (twadde- en treddeklassers)

Marrit Boetje, VO Surhústerfean Ilse Leidelmeyer, Singelland VHS Drachten Gerrit Heerma, Bornego Junior It Hearrenfean

Toppers (fjirdeklassers en heger)