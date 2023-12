Lokale produkten yn trek mei de krystdagen

Buorkerijwinkels ûnderfine yn de desimbermoanne opnij topdrokte. Hieltyd mear bedriuwen bestelle krystpakketten by de boer. En hieltyd mear minsken dogge dêr ynkeapen foar it krystmiel. Koroana wie dêryn in omslachpunt, mar sûnt dy tiid nimt de drokte alle jierren ta. LTO Noard is tefreden oer dy positive trend.

“Produkten dy’t boeren ferkeapje binne lokale produkten. Se komme fan it eigen bedriuw of fan lokale winkels yn ’e buert. Se wurde faak ek mooglik makke troch skoalbern yn ’e buert dy’t in bybaan op ’e pleats hawwe. Dêrneist is it kwalitatyf faak ek gewoan hiel goed. Foaral mei de krystdagen lykje minsken dêr hiel bewust foar te kiezen. Dêr wurde wy bliid fan”, seit Karolien Hupkes, regiobestjoerder by LTO Noard.

Mear streekrjochte ferkeap

Ut de lêste sifers fan de WUR docht bliken dat ûnderwilens mear as 7838 bedriuwen produkten yn de buorkerij ferkeapje. Dat is in tanimming neffens 2020 (7234 bedriuwen) en in noch gruttere as neffens 2017 (5735 bedriuwen). Op de websiden fan Lekkerder en Zoek de Boer binne oersjoggen te sjen fan buorkerijwinkels yn ’e buert. Tagelyk binne der ek in protte lokale winkels dy’t mei boeren en túnkers út de streek gearwurkje.

Krystpakketten yn trek

Lieke Kregel út Súdskermer hâldt al trije jier buorkerijwinkel ’t Koehotel draaiende, ferbûn mei it melkfeebedriuw fan har famylje. Dit jier hat se al hast twatûzen krystpakketten ferkocht. “Ik bin der 5 desimber 2020 mei begûn en it wie it moaiste sinteklaaskado dat ik my yntinke koe. Mei skoalbern út de buert binne we alle jierren foar de krystdagen drok dwaande mei moaie krystpakketten. De pindarotskes dy’t wy by de nuteboer helje binne tige populêr yn it pakket, krekt as de apelflearbeisop fan in lokaal fruitbedriuw. Mar it aldergrutskst bin ik op ús eigen kowefleis”, fertelt Lieke Kregel.

Foar it kowefleis wurde de kij fan it famyljebedriuw brûkt. Fleiskij dy’t yn ’e natuer weidzje. Lieke fernimt dat minsken hieltyd bewuster mei it keapjen fan produkten dwaande binne. “Ik krij soms tige spesifike fersiken foar bygelyks duorsumheidspakketten of feganpakketten. Dat kinne wy fansels ek regelje. De lân- en túnbou yn Nederlân is tige breed oriïntearre.”