Line Hut: Wat hast oan polarisaasje?

Skôging

De oerwinning fan de PVV fan Wilders liket alwer in skoftke lyn. As reaksje op de ferkiezingsútslach krige ik in oantal appkes fan ferskillende freonen. Lilkens en skamte oerhearsken: ‘hoe kinne sa folle Nederlanners sa dom wêze’. Ien freondinne hie der net fan sliepe kinnen, hieltyd tinkend oan hoe’t it no mei de flechtlingen komt. Oaren makken har drok om klimaat.

Oan ien kant begryp ik it. Mei in politike kleur bekent men it minskbyld dat men hat. Dêr bedoel ik mei oft men fynt dat de minske ynherint ‘goed’ is, sa’t kommunisten of Rutger Bregman, yn De meeste mensen deugen, de minske sjogge. Of dat fûn wurdt dat men fan natuere egoïstysk is of sels sûndich en gebrekkich sa as by religys as it kristendom.

Mei in goed-minminskbyld yn ’e efterholle wurdt belied makke. Moatte de útkearingen omleech, omdat de loaie earmen oars gjin stimulâns hawwe om oan it wurk? Oan de oare kant: moatte de húskes foar froulju iepene wurde foar elkenien? “Transfroulju wolle ommers allinne mar pisje …”

Nei wa’t de yn de ferkiezingen stim fan ien opgien is, is dus hiel wat te efterheljen oer hoe’t se yn it libben steane en hoe’t se harsels yn relaasje ta oaren sjogge. Fan ien mei in wat konservativere of rjochtse miening soenen je, as je it negative minskbyld trochlûke, in egoïstyske, miskien sels arrogante hâlding ferwachtsje. Wat opfalt is dat just ‘tolerant links’ minsken fanwegen politike kleur ôfdocht. Minsken dy’t op de PVV stimd hawwe binne dom, koart foar de kop en steane fier fan ‘ús, rjochtfeardige progressiven’ ôf. PVV-folk is simpel, der is net mei te redenearjen. ‘Ik hoech gjin kryst mei sokken te fieren.’

Yn it ferline haw ik my ek bombastysk utere oer polityk en politike tsjinstanners. De passy fan in achttjin-, njoggentjinjierrige is it bewûnderjen wurdich, mar by folwoeksen wurden heart ek in bepaalde emosjonele en sosjale ûntwikkeling, it fermogen om ôfstân te nimmen fan ekstreme lilkens om plak te meitsjen foar ferwûndering: wêrom tinksto dat? No wol ik net sizze dat elke gjalp in publyk of in debat wurdich is, of datst nea krityk uterje meist. Ik besykje romte te kreëarjen foar in iepen petear, fan alle kanten. Net in petear om ien oer te heljen of om te ‘winnen’, mar in oprjocht petear, mei it inoar begripen as útgongspunt. Wa wit, is der in mienskiplik doel dat allinne mei-inoar berikt wurde kin. Miskien lykje we mear opinoar as dat we tinke