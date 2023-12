Lêzing oer Zoltin Peeter yn Museum Belvédère

Ynhâldlik direkteur Han Steenbruggen fan Museum Belvédère sil op moandei 8 jannewaris in lêzing oer keunstner Zoltin Peeter jaan.

Yn de lêzing sil Steenbruggen yn it ramt fan de útstalling Zoltin Peeter – Voorbij de Noord djipper yngean op de wurkwize fan de byldzjend keunstner: de ûntwikkeling dy’t Peeter as keunstner trochmakke hat, syn ynspiraasjeboarnen en de pleatsing yn keunsthistoarysk perspektyf. Peeters freon en eksekuteur-testamintêr Dolph Kessler is as spesjale gast oanwêzich.

Programma

10.00 oere: ûntfangst yn Museum Belvédère mei kofje of tee en wat lekkers;

10.30 – 12.00 oere: lêzing troch Han Steenbruggen;

Dêrnei is der gelegenheid om de eksposysje te besjen en/of fragen te stellen. Oanslutend is der in middeismiel yn it Museumkafee.

Sawat 13.30 oere: ein.

Kosten: € 30 | € 27,50 (foar Freonen fan Museum Belvédère).