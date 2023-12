Krekt útkommen: ‘Klút & Mients ûntdekke eb en floed’

By Utjouwerij Afûk is in nij printeboek útkommen: Klút & Mients ûntdekke eb en floed. Mei dat edukative printeboek komme bern op in boartlike wize yn ’e kunde mei eb en floed en de bisten fan it Waad.

Klút en Mients binne by it Waad. ‘Mar wat is dát no? Alle wetter is fuort!’ De freonen geane op ’e siik nei de see. Se freegje in krabbe, leppelbekken en allegearre oare bisten om harren te helpen. Mar oft dy dêr tiid foar hawwe …

It boek is earder yn it Nederlânsk ferskynd ûnder de titel: Kluut & Kanoet ontdekken eb en vloed. Yn novimber ferskynde fan dat Nederlânske boek de twadde printinge.

Oer de auteurs en yllustrator:

It boek is skreaun troch Sabine Tigchelaar en Laura Steigenga (beide fan Hallum) en yllustrearre troch Roberta Müller (Arnhim). It idee foar in printeboek oer it Waadgebiet ûntstie sa’n twa jier lyn. Sabine hat har hiele libben al ticht by it Waad wenne en Laura kaam as bern al hiel graach mei har heit en mem efter de seedyk. Mei dit printeboek hoopje se bern te entûsjasmearjen foar it Waad.

Boekgegevens Klút & Mients ûntdekke eb en floed

Auteurs: Laura Steigenga en Sabine Tigchelaar | Yllustraasjes: Roberta Müller | Utfiering: ynbûn, hurd kaft | ISBN: 978 94 93318 236 | Ferkeappriis: € 15,99 | Afûk, Ljouwert 2023 | www.websjop.afuk.frl