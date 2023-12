Krekt útkommen: de fjirde printinge fan ‘Jip en Janneke yn it Frysk’

De tredde printinge fan Jip en Janneke yn it Frysk wie al in skoft útferkocht, mar it is de Afûk slagge om de fjirde printinge noch krekt foar Sinteklaas ferskine te litten.

Utjouwer Ernst Bruinsma: “Wy hawwe mei it each op de konstante belangstelling foar dit klassike berneboek op ′e nij in grutte oplage printsje litten. Dêrmei komme wy yn totaal op 7.000 ferskynde eksimplaren fan de Fryske Jip en Janneke. Foar in Frysk boek is dat fansels in geweldich grut sukses.” Yn de Fryske Jip en Janneke binne alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes byinoar brocht. Fan Jip en Janneke boartsje tegearre oant Dach Jip, dach Janneke!. De yllustraasjes fan Fiep Westendorp binne yn swart-wyt en yn kleur.

Boekgegevens Jip en Janneke yn it Frysk

Auteur: Annie M.G. Schmidt | Yllustraasjes: Fiep Westendorp | Oersetter: Ytsje Steen-Buwalda | Foarmjouwing: Boudewijn Boer | ISBN 978 94 92176 38 7 | Frysk, ynbûn, 352 siden | Ferkeappriis: € 29,50 | Afûk, Ljouwert 2023 | www.websjop.afuk.frl