Krekt ferskynd: ‘De Freon’ fan I.E. Bloem

By Utjouwerij Afûk is in nije jeugdroman fan I.E. Bloem útkommen: De Freon. In feest! Dat is wat Jeroen en syn freonen yn koroanatiid wol brûke kinne. En wêr kin soks better as yn ’e bosk, dêr’t fierder gjinien him yn it tsjuster sjen litte sil. Hielendal net no’t soks ferbean is fanwegen de jûnsklok.

Emma komt fansels ek. It is dan wol út tusken har en Jeroen, mar se wol withoegraach wer ris útgean mei har freondinnen, foaral no’t se dy krekt har grutte geheim ferteld hat. Samira wit ûnderwilens noch net oft se wol nei it feest ta mei. En hiel feilich is it ek net. Want hoe sit dat mei dy oantaaster? It gefaar loert tusken de beammen …

De Freon is de tredde roman foar jongfolwoeksenen fan I.E. Bloem. Mei It neidiel fan ’e twivel wûn de skriuwer yn 2022 de Simke Kloostermanpriis foar it bêste Fryske jongereinboek.

Boekgegevens De Freon

Auteur: I.E. Bloem | Utfiering: papieren omkaft | ISBN: 978 94 93318199 | Ferkeappriis: € 17,50 | Aldens: 12-15 jier | Afûk, Ljouwert 2023 | websjop.afuk.frl