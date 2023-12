Janna’s fotoferhaaltsjes (4)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.

Hat jammerjen nut?

Wêr binne lilkens en fertriet eins goed foar? Dy emoasjes binne faak sa aaklik en se wolle soms mar net opsokkebalje! De fraach nei it nut fan gefoelens hat lykwols gjin doel. Krekt as de fraach nei de sin fan it libben. Elkenien kin ommers syn eigen antwurd kieze.

Dochs tochten de minsken eartiids ek al oer soksoarte fan dingen nei. Yn guon âlde filosofyen wurdt ús emosjonele húshâlding yn ferbân brocht mei de kosmos. Ierde, wetter, fjoer en loft soene de boustiennen fan de kosmos én fan ús gefoelslibben wêze. Fjoer stiet bygelyks foar aksje en feroaring. As ús fjoerelemint út balâns is, wurde we depressyf of senuweftich.

Ik ken in man út in fier súdlik lân dy’t him gjin fragen stelt oer soksoarte fan kwestjes. Hy is grutsk op al syn gefoelens. Blidens, eangst, lilkens of fertriet, hy skammet him nearne foar. Krektoarsom sels, hy is derfan oertsjûge dat syn ferheftige gefoelens bewize hoe grôtfol libben as er sit. Dat makket him in échte man. Ien om rekken mei te hâlden.

Lûd jammerje en dêr dan grutsk op wêze: ik fyn it in oantreklik tinkbyld.