Jan Schokker: Skele ûlen

Kollum



It wie koart nei it oerdeismiel. Ik stie op myn deade gemak yn it hok oan it skildergriemen, doe’t ik de bekende oehoelûden wer ris hearde. As ûnderdiel fan in searje oer frjemde fûgels hie ik dwaande west mei it troanjemint fan twa gelikense ûlen. Ik hie krekt myn krabbel ûnder it nijste wurkstik set en hoewol’t it nei eigen bestek aardich realistysk skildere wie, koe der lykwols samar gjin lûd út komme. Dan mar ris bûten sjen. Meidat ik de doar iepene, fladderen der twa fertroude ûle-maten op my ta. Frijpostich namen se in sit op ’e hoksdoar.

As it harren sa útkomt sit dat ûlestel op ien fan de tûken yn de krystbeam by de buorlju. Dêr haw ik earder oer skreaun. Se binne unyk fansels en hiel bysûnder, mar it bliuwe nuversoartige fûgels: se kinne sa skriklik klieme. Boppedat wolle se my altyd persoanlik ta ferantwurding roppe, as leit it inkeld en allinnich oan my dat de wrâld der net better op wurdt. Op sokke mominten haw ik dy nuvere kwasten oer en tefolle. Hjir gie wer myn moaie middei lekker noflik op mysels wêzen. Dizze kear, de deis nei de ferkiezingen, soe ik foar beide kwibussen perfoarst ferantwurding ôflizze moatte foar de nijste ierdferskowing yn de binnenlânske polityk.

De brune hoarnûle seach blykber lykwols wat oars. Hy wiisde nei myn ezel.

‘Hasto hjir omke Boele mei de frou skildere?’

‘Is dat omke bûle?’ frege ik. ‘De ôfbylding haw ik oars gewoan fan ynternet helle en neiskildere.’

‘As twa drippen wetter’, sei de brune ûle.

‘Dan is it omke Boele net,’ miende de grize, ’want hy hie in mier oan wetter.’

De brune kin der net om laitsje en jout de grize in klets mei de flerk. ‘As ik sis dat it ús omke is, dan ís it ús omke! Sjoch, hy is ommers sa skeel as in skiere muonts.’

Ik doch in stap efterút om myn eigen skilderwurk ris better te besjen. Is dy ûle werklik skeel? Hy koe der wol ris gelyk oan hawwe. Foutsje by it neiskilderjen.

‘Binne alle ûlen skeel?’ frege ik. Fuortdaliks ferwachte ik in lilke reaksje fan de bromûle.

Hy draaide earst wat mei de grutte eagen, luts foar it rjochter each in sinneskerm del, stuts in flerk omheech en sette doe pas útein mei syn net te ûntkommen jeremiade.

‘Us tinken is ornaris better as ús sjen, dêrtroch is ús ynskattingsfermogen folle skerper ûntwikkele, foaral as it giet om wrâldske dingen tûk te taksearjen. Je moatte ommers sokke saken yntuïtyf oanfiele, want it út en troch analysearjen fan de goegemeente fertroebelet ús sicht te folle. Troch al dat stinnen sjogge wy minder en sa wurde wy miskien wol skeel.’

Dat moast ik efkes ferwurkje. Troch it stinnen seagen sy skeel? It tinken kaam der blykber bot op oan. Nea tocht dat it produsearjen fan tinzen sa dreech wêze koe.

De grize ûle seach syn maat ferbjustere oan.

‘Wis wer aardich fan de âlde jenever preaun, tink?’ frege er.

‘Ik nim foar it ûleballeynpakken altyd in pear âlde jeneverkes’, sei de brune suver wat heechhertich. ‘Wat is dêr mis mei?’

Grize sei neat en in amerij koe ik ek gjin wurden fine. Eins woe ik it ûlestel leaver kwyt. Wat graach soe ik fierder gean wolle mei it yntuïtyf produsearjen fan hegere keunsten.

‘Moatte jo dan net efkes lizze, nei sa’n in toarstige sesje?’ frege ik sa taktysk mooglik.

‘Jawis, mar ik haw noch ien ynkringende fraach.’

De brune hipte op de ezel mei it skilderwurk fan omke Boele en dy syn twadde helte. De skerpe lange neilen krasten om yn myn farske oaljeferve. Ik hope dat syn manoeuvre op syn minsten wat kommersjele wearde oan myn meast resinte stik fan myn oeuvre jaan soe.

‘Noch efkes oer jim ferkiezingen’, sei de brune. ‘It minskdom is hjir yn Nederlân nuver yn ’e war brocht, net? De measte minsken stimme blykber inkeld om te protestearjen. Dêr is it demokratysk stelsel no net bepaald foar ûntwikkele, mar goed, it giet sa’t it giet. Mar wêrom, wêrom nimme se alle kearen wer in oare groep stumpers om grut, grutter, grutst te meitsjen? Dy oare partij mei dy tsjokke Bé’s wie der just hielendal klear foar om alle helpleaze kiezers op te fangen. De foarfrou hie sels al har freonen, buorlju, alle kunde en de hiele famylje selektearre om in keamersit oan te bieden, en no moat samar ynienen sa’n oar mantsje alles regelje. Hoe sneu is dat! Dy man hat hielendal gjin kunde, gjin echte maten en freonen en famylje mear, inkeld hat er in leger fan befeiligers mei bluetoothearkes yn it ear en chips op ’e skouders. Dêrmei is dochs gjin regear op te setten?’

Oer dy útslach hie ik nuver fan it sintrum west, mar wat koe ik mear as wer ris de skouders ophelje? No ja, en út de fitrine in flesse wisky foar de ferdôving.

‘Hoe sil it no komme’, frege ik dochs mar de bromûle, want it wie my dúdlik genôch dat er my wat te kedizen hie.

‘Och,’ sei de brune ûnferskillich, ‘omke Boele hat ris sein dat deselden dy’t in barrikade oprjochtsje, op in oar plak stiennen tekoartkomme en sa sille se ier of let harren ôfsettingen foar in part ek wer sljochtsje. Tsja, ús omke sei oars net safolle, mar syn legindaryske útspraken haw ik wol foar ivich yn myn ûnthâld opslein.’

Dêr soe ik hiel graach mear fan witte wolle, mar ynienen knoffele de brune fan myn ezel. Hy besocht skuldbewust fuort te fleanen, mar yn syn ûnhandichheid, of wie it dronkenens, fage er myn skilderwurk skjin fuort. Sa is it lot fan in sneinsskilder op tongersdei.

Efkes seach de ûle noch efterom.

‘It like úteinlik noch gjin ien dripke wetter’, prottele er.

Hy fleach de doar út, de sinne temjitte, syn flerken fraai dekorearre mei okergiele oaljeferve. De grize makke noch in helpleas gebear en gie der hommels efteroan.

Ik beseach it rampgebiet yn myn hok. Soe ik dizze dierbere frjemde fûgels noch in kear sa skilich op it doek krije kinne?