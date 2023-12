Jan Groenendijk boekt maksimale skoare op fjirde dei NK damjen

Jan Groenendijk wûn sawol yn de sechsde as yn de sânde omgong op dei fjouwer fan it NK damjen yn Drachten. Hy is dêrmei de iensume koprinner. Groenendijk fersloech Matheo Boxum en dêrnei ek Wouter Sipma troch posisjoneel krekt te spyljen en syn tsjinstanners it fjoer oan ’e skinen te lizzen.

Baliakin pakte trije punten en folget dêrtroch op minimale ôfstân. Foaral de oerwinning tsjin de Fries Gerlof Kolk wie kurieus te neamen. Kolk hie just goede kânsen, mar mei te min tiid kearde it hiele spul en ferlear Kolk noch. Martijn van IJzerdoorn hat troch syn oerwinning yn de sânde omgong it tredde plak allinnich yn hannen nommen en sil hoopje dat de spilers foar him noch wat flaters meitsje, sadat er ynrinne kin. Gabriël Heerema, de oare Fryske dielnimmer oan it NK heakke twa punten ta oan syn totaal. Hy remisearre mei Jitse Slump en Anton van Berkel. Mei seis remizes yn sân partijen docht er kreas yn it kampioenskip mei.

Webside fan de organisaasje: nk2023.kndb.nl;

Programmaboek NK-2023: nk2023.kndb.nl/wp-content/uploads/2023/12/Programmaboek-NK2023.pdf.