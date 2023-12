It ferhaal efter de grêfstien

Jierren lyn skarrelen wy op it tsjerkhôf yn Oerterp om, op ’e siik nei de grêfstiennen fan de frou har foarâlden. We koene se net fine. “Se sille wol romme wêze”, sei ik, mar we sochten dochs noch mar efkes fierder. Doe foel myn each op in pear hiel âlde stiennen dêr’t de tekst hast net mear fan te lêzen wie. Nei wat feien mei de bûsdoek koe ik ien derfan ûntsiferje. “Moatst hjir ris sjen,” sei ik, “dêr leit in suster fan ús oerpake, Sjoukje Aukes. Hoe komt dy hjirre? It is in hiel ein fan Droegeham ôf, dêr’t har âlden wennen.”

Se hie troud west mei Willem S. van der Burg, lies ik. Neist de stien stie in smellen ien, foar twa fan harren bern. Skande dat dy stiennen der sa by steane, tocht ik. Ik naam my foar om der noch mar ris hinne en se wat op te kalfaterjen. Dat haw ik dien en in wike of wat letter stiene se der wer kreas by.

Underwilens waard ik nijsgjirrich nei it ferhaal efter de stiennen. Dêr haw ik my troch sneupen, neifreegjen en lêzen yn ferdjippe en sa kaam ik oan ’e weet hoe’t it koe dat Sjoukje Aukes Hansma fan Droegeham yn Oerterp te hôf kommen is.

It ferhaal begjint yn De Pein boppe Drachten. Dêr stoar yn 1852 Sjirk Willems van der Burg, in heareboer. Hy wie yn 1820 foar de twadde kear troud, no mei Wietske Bokes Schuurman. Dy sette it bedriuw troch. Dat wie har wol tafertroud. Fan de sân bern dy’t se tegearre hiene, wennen der noch trije soannen thús en fierder hie se in tsjinstfaam, Sjoukje Aukes Hânsma, goed beret foar har taak en boppedat in kreas mokkeltsje.

De âldste fan de soannen wie Willem, al 34 ier âld. Dy hie in eachje op Sjoukje. Miskien wol in te grut each. De boarterij yn it hea hie grutte gefolgen. Sjoukje, 24 jier, moast in bern fan him krije. Doe wiene de rapen gear. Willem syn mem, Wietske, wie poer doe’t er sei dat er mei har trouwe woe. In boeresoan troude net mei in tsjinstfaam, ek net as se in bern fan him hawwe moast. Boppedat wie Sjoukje har heit mar in lyts boerke en sa soe it grutte kapitaal alhiel fersplintere wurde. Der is hiel wat ôfpraat yn de famylje oer hoe’t it fierder moast en der binne grif hurde wurden fallen.

De âlden fan Sjoukje Aukes waarden ynljochte. Dy moasten ek witte wat de bern wol net útfretten hiene. Wat him tusken de trije âlden ôfspile hat, kinne we allinne mar nei riede, mar wis is dat it petear de mem fan Sjoukje, Yttje Tjebbes Dykstra, min nei it sin wie. Se sette it tige yn ’e kant. Wat tocht dat frommes fan in Wietske Bokes wol net. Sjoukje koe better in lape op ’e rok hawwe as yn in famylje boaskje dêr’t se sa oer harren tochten. Nea soe se tastimming foar it houlik jaan.

Dochs gie it oan, Willem en Sjoukje trouden op 21 augustus 1861 yn Smellingerlân, mar Sjoukje har mem wie der net by. “Geen toestemming gevende”, waard der sein. Heit Auke Tammes wie der wol, dy hie him derby dellein. Trije moanne letter waard lytse Sjirk Willems berne. De beide âlden wiene tige wiis mei it jonkje. Mar spitigernôch is it net âld wurden. Doe’t it trije jier wie is it ûnder it hea rekke en dêryn stikt. It wie in hiel drama foar dy minsken. Ut de rouadvertinsje spruts harren fertwiveling: “God nam, wij moeten zwijgen.” Willem en Sjoukje hawwe letter noch seis bern krige, mar it opfallende is, dat net ien fan de bern nei ien fan Sjoukje har kant neamd is. Dat seit wol wat.

Yn alle gefallen is Willem ek grut boer wurden, want mem Wietske kocht in spul foar him yn Oerterp. Doe’t mem op 6 maart 1863 stoar, liet se mear as 120.000 gûne nei, in hiel protte jild yn dy tiid. Der wie hiel wat te ferdielen. Doe’t Willem en Sjoukje âlder waarden ha se foar de pleats in rinteniershûs sette litten en dêr oant harren dea ta stil yn libbe. Beide binne se yn Oerterp beïerdige.

It neiteam fan Sjoukje en Willem hat foar it Frysk en de Fryske saak betûfte minsken oplevere. Sa wie dêr de foarfjochter foar it Frysk, de oerpakesizzer Sjirk Franzes, feedokter op ’e Lemster en skriuwer. Dy’t hat in belangrike rol spile by Kneppelfreed op 16 novimber 1951. Hy wie mei-oprjochter fan it yllegaal fersetsblêd Frysk en Frij. Fierders hat er in mânske histoaryske dokumintaasje oanlein ‘1945, De Befrijing’, ynventarisearre troch útjouwerij Frysk en Frij en oerdroegen oan Tresoar te Ljouwert.

In oar famyljelid, Jan Linzes van der Burg, is de skriuwer fan ‘It Heitelân’, wol it twadde folksliet fan Fryslân neamd, better bekend as ‘Dêr’t de dyk it lân omklammet, lyk in memme-earm har bern.’ En sa binne der mear Fryske foarfjochters, dichters en skriuwers út de famylje fuortkommen.

