In aparte âldjiersjûn (ferhaal)

Dat beppe Jehanne in dreech libben hân hie, dat wist ik. Beppe Jehanne wie de mem fan ús mem. It moat in kreaze frou west ha, sa te sjen oan de troufoto dy’t ús mem fan har hie. Se wie noch mar 26 jier doe’t har man, pake Wouter stoar. Wat siet Beppe der raar ta mei twa lytse bern, Eelkje en Wytse. Se moasten ferhúzje, want yn it hûs dat by de pleats hearde dêr’t pake arbeider wie, kaam de nije arbeider te wenjen. Se hat in skoftke by har heit en mem yn wenne, mar al gau koe se yn in hierwentsje terjochte. Beppe koe goed naaie en dêr fertsjinne se de kost mei.

Dat hat leau ik net sa hiel lang duorre, want op in kear krige se besite fan in boer dy’t krekt widner wurden wie en dy’t in húshâldster socht. Hy hie trije bern. De âldste wurke by him op ’e pleats en dan wiene der noch twa. Hy makke in goede yndruk op beppe. Hy buorke op in grutte pleats yn de bouhoeke. Der wie plak genôch, sei er, foar beppe en de beide berntsjes en der wie in faam, dat beppe hoegde it húshâlden net allinne te dwaan. Sa is beppe mei har beide bern yn de bouhoeke belâne. Letter is se mei de boer troud en hawwe se tegearre ek noch in jonkje krige. Dy is nei pake Wouter neamd.

Us mem, Eelkje, is dus yn in grutte húshâlding opgroeid, mar fan de grutte bern fan omke Abe (sa neamden ús mem en omke Wytse beppe har twadde man) hat ús mem net folle ferteld. De kleau tusken dy trije grutten en de trije lytsen wie te grut, tink ik. Beppe en de bern hawwe der net sa lang wenne, want se waard wer widdo. Doe is se nei Snits ferhuze, want dêr koe se thús naaie foar in grutte moadesaak. Dat wie wat ik wist. Oant dy aparte âldjiersjûn …

It is al moai wat jierren lyn, ús mem wie al wei. Us heit, omke Wytse-en-dy en myn man en ik waarden útnûge om by omke Wouter-en-dy it âlde jier út te sitten. Sûnt ús mem siik waard en stoarn wie, wie dat der net mear fan kommen.

Op dy jûn fertelde omke Durk fan in telefoantsje. In man dy’t himsels, mei in Amerikaansk aksint, foarstelde as famylje fan him, in soan fan de man dêr’t syn mem mei troud west hie. Dy woe graach mei omke Wouter prate. Dat wie oangien en omke fertelde no oan syn neiste famylje wat er fan dy man heard hie.

Dy man, Jan hjitte er, wie de twadde soan fan omke Abe. Doe’t syn mem, de earste frou fan omke Abe, stoarn wie, wie er 18 jier. Doe’t er mei de hbs klear wie, woe syn heit dat er yn de buorkerij mei helpe soe, krekt as syn âldere broer Klaas. Dy heit wie in fergaderboer. Hy wie it meast fuort en die sels net folle op ’e pleats. De jonges moasten mei in pear arbeiders alles berêde. Dat wie neat foar Jan, dy’t leaver wurk die dêr’t er de hannen skjin by hâlde koe. Mei syn mem koe er dêroer prate, sy begriep him. It hie dan ek in hiele slach foar him west doe’t sy samar stoarn wie. Hy moast yn dy situaasje tegearre mei de faam it húshâldlik wurk dwaan. Doe’t syn heit in húshâldster fûn wie, hoegde dat net mear en easke syn heit dat er yn it boerewurk gie. Ekstra dreech wie it dat er net mei syn broer Klaas oerwei koe. Dy wie krekt as syn heit spikerhurd en Jan wie in gefoelige jonge.

Mei dy húshâldster, Jehanne dus, koe Jan ek goed prate. Jûns, as syn heit fuort wie en Klaas al yntiids op bêd gie, siet er faak noch in skoft mei har te praten. Se fielden inoar goed oan. By har koe er syn ferhaal kwyt. Op sa’n jûn wie it ris bard dat de emoasjes slim opspilen. Doe’t it syn bêdtiid wie, wie er wol nei boppen gien, mar sliepe koe er net. Hy hie de húshâldster ek nei boppen gean heard en op in stuit hie er by har op ’e doar kloppe. Se hiene noch in skoft praat en Jan waard kâld. Jehanne sei “Kom mar efkes by my.” Soks wie net by ien kear bleaun en se waarden yntym …

Doe’t it te sjen wie dat Jehanne in berntsje ferwachte, hawwe se it de boer ferteld. Dy waard sa ôfgryslik lilk dat er in wike lang neat sein hie. Doe’t er wer prate, sei er tsjin Jan: “Do giest nei Amearika. Ik wol dy fan myn libben net wer sjen.” Tsjin Jehanne sei er: “Ik trou mei dy en dyn bern wurdt myn bern.” Sa wie it gien. Hy hat Jan syn reis betelle en him hjitten dat er mar wurk yn Amearika sykje moast. Dêr hie er alderhande baantsjes hân en úteinlik wie er fotograaf by in grutte krante wurden. Mei syn heit en syn broer Klaas hie er nea wer kontakt hân. Wol hie er letter kontakt mei syn jongere suster Antsje socht en holden. Sa wie er te witten kommen dat syn heit yn alle stilte mei Jehanne troud wie en dat se in jonkje krige hiene, lytse Wouter. Omke Wouter hie net better witten as dat omke Abe syn heit wie, mar feitlik wie it syn pake. Dat er in oare heit hie, dêr’t er mar ien kear mei praat hie, wie wol apart, mar it die him net safolle, sei er.

Omke Abe hie der net mei omgean kinnen. Dat er mei syn folle jongere húshâldster ‘trouwe moatten’ hie, wie in skande dy’t er net oan koe. Hy hie himsels tekoart dien, wist omke Wouter no. Ik bin bliid dat ús mem dat allegearre net witten hat. Se wie noch mar in famke doe’t him dat op dy pleats yn de bouhoeke ôfspile.

Lize Bakker