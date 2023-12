IIsparadys yn it Natuermuseum Fryslân

Yn ’e krystfakânsje kinne besikers reedride yn it Natuermuseum yn Ljouwert. Spesjaal dêrfoar is in binnendoariisbaan yn it oerdutsen atrium oanlein.

Troch klimaatferoaring waarmet de ierde op. En dêr hawwe wy allegearre op ferskillende manieren mei te krijen. Ien dêrfan it dat riden op natueriis hieltyd seldsumer wurdt en it de fraach is oft der ea noch in Alvestêdetocht holden wurde kin.

Yn ’e krystfakânsje kin der dochs âlderwetsk riden wurde. Yn it Natuermuseum is nammentlik in iisbaan oanlein. De romte is oerdutsen. Dat betsjut dat men dêr folslein wynstil in rûntsje meitsje kin. Gjin gedoch mei klunen of it omsilen fan wekken en útstekkende reidstâlen; it iis is perfekt glêd. De riders hawwe boppedat gjin lêst fan in reade noas, kâlde hannen of beferzen teannen.

De baan is bedoeld foar bern, mar folwoeksenen kinne ek it iis op. Men hoecht gjin eigen redens mei te nimmen, der binne yn alle maten redens beskikber. It dragen fan in mûtse en moffen is ferplichte.

De baan giet iepen op snein 24 desimber om 13.00 oere. Dêrnei is de baan o/m 7 jannewaris 2024 hast alle dagen fan 10.00 oant 17.00 oere iepen. Twadde Krystdei is it Natuermuseum iepen. Op 24 en 31 desimber giet it museum om 16.00 oere ticht, 25 desimber en 1 jannewaris is it net iepen. Der binne, útsein in tagongskaartsje, gjin ekstra kosten oan it riden op de baan ferbûn.

Sjoch op natuurmuseumfryslan.nl foar mear ynformaasje.