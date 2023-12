Hein Jaap Hilarides: Trekker-lichystocht Waadhoeke

Stikky

Inenen waar d’r ’n stik getoeter op ’e dyk. Ut de huus weg keken wij na búttenen. ’t Waar allegaar feestferlichting in ’t donker. De hele dyk tussen St.-Anne en St.-Jabik worde ferlicht deur swaailichten, kerstferlichting en ferlichte kerstmannen en kerstboomtsys. De lichys sweefden boven de dyk deur de lucht of draaiden in de rondte.

’t Waar de tocht fan de ferlichte trekkers. ’n Stoet fan trekkers trok tussen ses en acht uur de avens al toeterend deur de gemeente Waadhoeke. Na de start in Menaam reden de sjeffeurs fia Marsum, Ingelum, Beetgummoln, St.-Anne, St.-Jabik, Minnertsga, Oasterbierum, Seksbierum, Franeker en Dronryp weer na Menaam.

D’r waren folgauto’s en ’n kerstman op ’n moter reed achter de trekkers an. ’n Heel soad mînsen liepen na de dyk, swaaiden na de sjeffeurs en maakten ’n praatsy met nander. De kolonne sette de boer in ’t licht. Dernaast waar ’t ’n ludike aksy om ’t belang fan de landbou sien te laten.

In ‘De Ferlichting’ stelde de mîns himsels sintraal in de wereld. De boeren aise hur plakky op in ’e maatskappij. Se waarborge ’n groat deel fan ôns eten en ’n stik leefberens op ’t plattelând. Maar der mân niet alleen maar ’n handsyfol mînsen in de top fan de ‘foedselketen’ fan profitere. Wij motte d’r allegaar wat beter fan worre.