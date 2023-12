Hein Jaap Hilarides: Baggere of autolou?

Stikky

Wat motte se met de feerboat naar ’t Ameland doen? Motte se deurmodderen blive? Of gaan se ’n nij trajekt in? Maar wat gebeurt d’r dan met de stroming? Met ’t ôfsetten fan ’t slik? In Harlingen hewwe se ooit ’n pier maakt om de haven ôflope te kinnen. Se dochten doe dat de stroming an de noordkant komme sou. Maar hij sit an de súdkant. En doe laai de havenmonding niet goed en most d’r fan alles anpast worre.

D’r is ok wel praat fan om de feerboat naar ’t Ameland alleen bij hoogwater fare te laten. Dan motte de tiden fan ’t openbaar ferfoer der op anpast worre. Nag beter waar ’t om ’t Ameland autolou te maken. Dan souwen alleen auto’s fan Amelanders en de befoorrading fan ’t ailand overfoeren worre. Gyn toeristen met auto’s meer. ’t Sou heel wat baggerwerk skele kinne.

In de Luwter Krant worde lessen opperd om de boaten die’t de sneldienst fare om ’t half uur ôffare te laten. Deuze boaten hewwe niet soa feul diepgang. Dat skeelt ok weer ’n bats baggerwerk.

’t Probleem fan ’t leste foorstel waar de bagazy. Hoe mot die dan overfoeren worre? Ik hew wel ’n idee. Rij de koffers en raistassen na de Swarte Haan. Dan bringt ’n ondernimmende Bilkert se met ’n elektrise motersloep na Hollum. Hoe likent dat?