Grinzer Museum feilt appartemint Rolling Stones

It Grinzer Museum organisearret yn jannewaris in feiling mei bysûndere objekten út de útstalling The Rolling Stones – Unzipped. It topstik is it Edith Grove-appartemint dêr’t Mick Jagger, Keith Richards en Brian Jones yn harren jonge jierren wennen.

Op woansdei 3 jannewaris giet de online feiling fia it Venduehuis iepen foar biedingen en op moandei 15 jannewaris om 20.00 oere rint dy ôf. Nigethawwers kinne har fan 3 jannewaris ôf oanmelde fia venduehuis.com.

Grutte ljochtskulptuer Stones-logo ek yn ’e oanbieding

Njonken it neiboude appartemint wurde de grutte tongeskulptuer, dy’t op it stuit op de Museumbrêge stiet, en de Rolling Stones-flagge feild. Leafhawwers kinne ek biede op de gouden plaat dy’t Universal Music útjoech ta eare fan de mear as 20.000 ferkochte eksimplaren fan it album Hackney Diamonds. De gouden plaat, dêr’t mar twa fan útjûn binne, hinget no yn it Grinzer Museum. Wa’t de Stones fan tichterby belibje wol, kin biede op de libbensgrutte strippoppen fan de bandleden, ûntwurpen troch de bekende striptekener Typex. De rekwisiten stiene earder yn ’e tydlike winkel fan Universal Music yn Grins.

Oer The Rolling Stones – Unzipped

De eksposysje is noch oant en mei 21 jannewaris 2024 te besjen yn it Grinzer Museum en dêrnei hielendal net mear. Fjouwerhûndert orizjinele objekten út it persoanlik argyf fan de ferneamde band binne te sjen, lykas orizjinele ynstruminten, poadiumûntwerpen, albumhoezen, ikoanyske kostúms, seldsume audiofragminten en fideomaterialen. Opfallende hichtepunten yn ’e útstalling binne it neimakke appartemint en de rekonstruksje fan de studio. Slotstik fan de útstalling is de Dolby-ûnderfining fan it spektakulêre konsert dat de band yn Kuba yn 2016 joech.

Kaarten foar de útstalling binne te keap fia rollingstonesgroningen.nl. De online feiling is fan 3 jannewaris 2024 te folgjen fia www.venduehuis.com.