Gjin Nederlânske films yn einseleksje foar Oscar-nominaasjes

De Nederlânske film Sweet Dreams, mei Renée Soutendijk yn ’e haadrol, is by einsluten net selektearre foar de Oscar foar bêste bûtenlânske film. De EO-dokumintêre Buurman Abdi fan de Nederlânske regisseur Douwe Dijkstra ek net.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat fyftjin films selektearre út totaal 88 ynstjoeringen. Dy films meitsje yn jannewaris kâns op in nominaasje foar de wichtichste Amerikaanske filmprizen. Grutte kânshawwers foar in nominaasje dit jier binne: Perfect days fan Wim Wenders (Japan), The promised land fan Nikolaj Arcel (Denemarken), The zone of interest fan Jonathan Glazer (Grut-Brittannië), Io capitano fan Matteo Garrone (Italië) en Fallen leaves fan Aki Kaurismäki (Finlân).

Barbie

De film Barbie komt mei fiif fermeldingen wol yn ’e beneaming. Dy makket trije kear kâns yn ’e kategory muzyk foar orizjineel liet, ien kear foar orizjinele eftergrûnmuzyk, en ien kear yn ’e kategory lûd.

De 96e edysje fan de Academy Awards wurdt takom jier op 10 maart yn Los Angeles holden. Op 23 jannewaris 2024 wurde foar de ferskillende kategoryen de fiif nominaasjes foar de filmprizen buorkundich makke.