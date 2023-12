FUEN: Nije Oekraynske wet oer nasjonale minderheden net adekwaat genôch

Ien fan de betingsten foar Oekraïne om ûnderhannelingen te begjinnen oer syn oansluting by de Europeeske Uny is in wet oer nasjonale minderheden. It Oekraynske parlemint (de Hege Ried) hat yn desimber 2022 in nije wet oannommen oer nasjonale minderheden.

It wetsfoarstel stelt regels yn oer nasjonale minderheden (mienskippen), de rjochten en plichten fan persoanen dy’t ta nasjonale minderheden hearre, de rjochten fan harren fertsjintwurdigers en de spesifike skaaimerken fan steatsbelied foar de hanthavening dêrfan. De wet waard swier bekritisearre troch de minderheden fan Oekraïne, EU-lidsteaten en NGO’s. Nei feroaringen kundige presidint Volodymyr Zelensky op 3 novimber 2023 oan dat er de wet ûndertekene hie.

De FUEN, in koepel fan minderhede-organisaasjes, wurdearret de reewilligens fan Oekraïne om syn Wet op Nasjonale Minderheden te wizigjen. Dochs is de FUEN fan betinken dat de amendeminten it juridyske ramt foar de útfiering fan de frijheden en rjochten fan nasjonale minderheden net sinjifikant ferbetterje. Sa wurdt it doel fan de inisjatyfnimmers net berikt. De foarsitter fan de FUEN, Europeesk Parlemintslid Loránt Vincze seit: “De Wet op Nasjonale Minderheden annulearret de negative effekten fan de Underwiis- en Mediawetten en de Wet Rykstaal net; de problemen bliuwe. De nije wet jout gjin adekwate oplossing foar de fersiken fan de nasjonale minderheden. Noch slimmer, yn guon gefallen feroarsaakje dy amendeminten fierdere betizing, bygelyks as se it wurd ‘tradisjoneel’ út de definysje fan nasjonale minderheden (mienskippen) weilitte.”

It evaluearjen fan de amendeminten makket it dúdlik dat it rjocht om de taal yn it publyk te brûken fierder beheind wurdt, trochdat de memmetaal allinnich brûkt wurde mei by eveneminten dy’t organisearre wurde foar leden fan nasjonale minderheden, wylst de eardere ferzje ferwiisde nei eveneminten dy’t troch de nasjonale minderheden organisearre wurde. Dêrneist binne der oare beheinende bepalingen.

“Oekraïne soe in wet oangeande minderheden net allinnich beskôgje moatte as in eask foar syn oansluting yn de EU, mar as in echte kâns om de situaasje fan in protte fan syn boargers te ferbetterjen en gearwurking tusken mearderheid en minderheden te stimulearjen.

Dat binne de betingsten foar stabiliteit op de lange doer. Wy bliuwe by ús stânpunt dat in goed juridysk ramt foar minderheden allinnich berikt wurde kin mei de ynklúzje en bydrage fan de nasjonale minderheden dy’t yn Oekraïne wenje”, seit de foarsitter fan de FUEN.

Boarne: FUEN