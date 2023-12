Fryske bewegers kinne wat fan de Skotten leare

Ynstjoerd troch Kerst J. Huisman

Wat my sa opfalt oan skriuwerij fan lju yn de Fryske beweging is dat se hast altiten redenearje neffens it yn it offisjele Nederlân en de toansettende Nederlânske media gongbere narratyf. Dus: fóár de NAFO, fóár it kritykleas trochgean mei en yn de oarloch yn de Oekraïne (wat it ek mar kostje mei), swankend yn sympaty tusken Israel en Palestina, sympaty foar de Europeeske Uny en foaral ek it Nederlânske politike systeem sels. Ik haw sa stadichoan leard dat der yn de wrâld ek hiel oare, folle better ûnderboude en mear te respektearjen mieningen omgean. Dat haw ik dien troch alle mooglike boarnen op it ynternet te rieplachtsjen en fansels ek kritysk te hifkjen. Dat kostet tiid, dat wit ik, mar dy tiid haw ik. Elke moarn besteegje ik der minimaal ien oere oan, mar faken ek mear. En ik diel wykliks inkelde fan sokke ferhalen op facebook. Oan de reaksjes kin ik merkbite dat in soad lju dat wurdearje. Ik diel hjirby in ferhaal fan Craig Murray op de treflike ynternetside Consortium News.

De oprjochter fan dy side is Robert Parry (1949-2018) in priiswinnende Amerikaanske ûndersykssjoernalist, foaral bekend wurden troch syn alles oan it ljocht bringende stikken oer it Iran-Contra-skandaal en oare smearlapperij fan de CIA. De redaksje fan no besiket mei sukses yn de geast fan de oprjochter troch te gean. Ek dat is Amearika.

Craig Murray (berne 1958 yn it Ingelske Norfolk) waard aktyf by de jonge liberalen yn East Anglia, en brocht it ta Britsk ambassadeur yn Oezbekistan, fan 2002 oant 2004. Hy koe net yn de diplomatike tsjinst bliuwe, omdat er in aktivist foar minskerjochten waard. Lês syn nijsgjirrige libbensferhaal mar nei op Wikipedia. Nettsjinsteande syn yngreven Ingelske komôf, hat er him folslein identifisearre mei de nasjonale beweging yn Skotlân. Syn nasjonaliteit neamt er grutsk: Scottish.

Op Consortium News no in nijsgjirrich ferhaal fan Craig Murray, dat de Britske (lês Ingelske) polityk yn de kwestje Israel-Palestina bêst wol it Skotske stribjen nei ûnôfhinklikens in positive triuw jaan kin. Kom om sokke dingen mar ris yn de Fryske beweging. Jo wurde dêr moedeleas fan.

https://consortiumnews.com/2023/12/07/uk-support-for-genocide-can-boost-scottish-independence/

Craig Murray: UK Support for Genocide Can Boost Scottish Independence (gearfette toch Kerst Huisman)

De kop boppe it stik fan Murray seit: FK-stipe foar genoside kin Skotske ûnôfhinklikens stimulearje. En dan skriuwt er: “Der is oerweldigjende stipe foar Palestinen yn Skotlân en it feit dat belestingjild fan it Feriene Keninkryk (FK) bestege wurdt oan it begean fan in genoside, moat in fierdere triuw nei ûnôfhinklikens stimulearje.”

It regear fan it FK, skriuwt Murray, “is aktyf hândiedich oan genoside yn Gaza. Yndied, mei syn oanbod fan wapens oan Israel, it leverjen fan kommunikaasje-yntelliginsje en tafersjoch yn ‘e loft en it dielnimmen fan spesjale tsjinsten fan it Feriene Keninkryk, soe ik beweare dat it mear as meiwurkjen is.”

Resint omfreegjen hat dúdlik makke, dat in sterke Skotske mearderheid sjen litten hat dat har sympatyen oan de Palestynske kant lizze, wylst dat yn Wales en Ingelân oarsom leit.

Murray: “Ik soe beklamje dat neat dêrfan nij is: peilingen hawwe altyd folle hegere stipe foar Palestina yn Skotlân toand as yn Ingelân. Itselde jildt ek foar Ierlân, en ik haw gjin twivel dat yn sawol Skotlân as Ierlân dy ynstinktive stipe foar de Palestinen foar in part besibbe is oan folksûnthâld fan ûntheffing fan it lân en koloniale besetting.It is wichtich om te betinken dat de bûtengewoane opkomst fan de Skotske Nasjonale Partij (SNP) en stipe foar Skotske ûnôfhinklikens yn de earste desennia fan dizze iuw, foar in part, oandreaun troch wjerstân tsjin ‘e swiere FK belutsenens by de oanfallen op Irak, Afganistan, Libië en Syrië. Dy ymperialistyske oarloggen resultearren yn miljoenen deaden en slim skeinden en tsientallen miljoenen ferdreaunen, en de folsleine ferneatiging fan ynfrastruktuer yn dy lannen.”

“De driuw om frij te wêzen fan in steat dy’t kontinu dwaande wie mei agressive oarloch motivearre in protte Skotten om ûnôfhinklikens te stypjen. It kin dat no wer sizze oer FK-stipe foar genoside yn Gaza. It ûnberoaide neo-ymperialisme fan Tony Blair die ek in protte om de stipe fan Skotlân foar de Labour Party te brekken. Wy kinne no realistysk hoopje op in ferlykbere reaksje op it sionisme fan Keir Starmer.” Starmer is no lieder fan de Labour Party.

“Dy ôfkear wurdt no wer field. Elke boarger fan it Feriene Keninkryk is besmoarge troch de stipe fan de Britske steat oan genoside. Wy drage allegearre in drip ferantwurdlikens foar elke drip fan it bloed fan bern dy’t yn Gaza ferspile wurdt. Want aardich of net, it regear fan it Feriene Keninkryk fertsjintwurdiget ús. De militêre stipe dy’t it oan Israel jout, wurdt betelle mei ús belestingjild. Net ien fan ús die genôch om foar te kommen dat we regearre wurde troch eale ynskeakelers fan moard. Der binne graden fan hândiedigens, mar elkenien is fersmoarge.”

“Fansels is der in sterke beweging foar Palestina yn Ingelân, en in protte fan myn freonen binne derby. Mar hjir yn Skotlân wurkje wy yn in prinsipieel oare politike kultuer, dy’t mienskip en horizontale solidariteit wurdearret. Wy Skotten fertsjinje it rjocht om dy kultuer bloeie te litten yn stee fan it oplizzen fan in frjemde politike kultuer troch in folle grutter buorfolk.”

“Der is dúdlik blau wetter tusken de Skotske en Ingelske miening, en der is dúdlik blau wetter tusken Skotske en Londenske politike partijen. Der is ek dúdlik blau wetter binnen Skotlân tusken de (Skotsk) nasjonalistyske en de (Britsk) unionistyske miening. De Palestynske saak is populêr yn Skotlân en by it bestriden dêrfan befjochtsje wy ek rasisme. Dit is it momint om te fokusjen op gearwurkjen foar Palestina en alle ferdielende problemen oars as genoside op ‘e eftergrûn of miskien yn ‘e kuolkast te setten. Neat is mear fûneminteel as genoside, neat is driuwender om foar te kommen as genoside. Lit ús gearwurkje om it yn it foar te kommen.”