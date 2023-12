Frysk Museum iepenet yntime presintaasje oer de ferskillende libbens fan Mata Hari

Mata Hari, goed hûndert jier nei har dea sprekt har libbensferhaal noch hieltyd ta de ferbylding. As Mata Hari ferovere de Fryske Margaretha Zelle mei sensuele timpeldûnsen de herten fan it grutte publyk en fan mannich offisier. Oant de Earste Wrâldoarloch útbruts en de Frânsen har beskuldigen fan spionaazje en yn 1917 in eksekúsjepeloton har libben beëinige.

Op sneon 9 desimber iepenet yn it Frysk Museum in yntime, fêste eksposysje De libbens fan Mata Hari. Yn dy presintaasje wol it museum rjocht dwaan oan de ferskillende kanten fan it libben fan de ferneamde Friezinne. De eksposysje wurdt foar op syn minst trije jier ûnderdiel fan de fêste presintaasje op ’e earste ferdjipping fan it museum.

Efter it ferneamde ferhaal fan de dûnseres Mata Hari skûlet in tragyske skiednis. Wêrom besleat se as jonge mem nei Parys te gean? En wat hawwe in drama yn ’e húshâlding en in needlottich houlik dêrmei te krijen? Yn in nije fêste presintaasje smyt it Frysk Museum ljocht op de fjouwer ferskillende libbens fan Margaretha Zella: as mem, as skieden frou, as dûnseres en as spionne. Mineke Bosch, mjirkes heechlearaar moderne skiednis oan de Ryksuniversiteit Grins mei in spesjalisaasje yn frouljusskiednis, foarsjocht yn de presintaasje it libben fan Margaretha Zelle fan histoaryske kontekst.

Ynhâldlik programma

By de iepening fan de presintaasje op sneon 9 desimber biedt it museum in ynhâldlik ferdjippingsprogramma oan. Mineke Bosch, histoarikus, Jessica Voeten, biograaf fan Mata Hari en Marre Sloots, konservator fan de Mata Hari-kolleksje yn it Frysk Museum sille mei-inoar yn petear oer Mata Hari yn de kontekst fan har tiid. It panelpetear stiet ûnder lieding fan Annemarie Lavèn, haad publyk & presintaasjes yn it Frysk Museum.

It programma giet djipper yn op de maatskiplike kontekst fan it begjin fan de 20e iuw. Want de libbens dy’t Margaretha Zelle keas binne sterk ferbûn mei de posysje fan de frou yn dy tiid. Hokker mooglikheden hie in skieden frou doe? Hoe waard tsjin froulju as Margaretha oansjoen? En wat fertelle har brieven? Oanmelde kin fia www.friesmuseum.nl/MataHari. Der binne noch inkelde plakken beskikber.