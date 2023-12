Fraach oan de Nijslêzers: wat fûnen jim dit jier it nijsgjirrichste artikel?

De ein fan it jier is in tiid fan tebeksjen. Foar in krante is it in gaadlik skoft om berjochten fan it ôfrûne jier nochris oer te swyljen. Mar wat is de muoite wurdich om fannijs yn it ljocht te jaan? De redaksje hat it hiele jier al dwaande west mei it meitsjen fan in kar út it ûnbidige oanbod fan aktualiteiten; dat, no meie de lêzers fan It Nijs it sizze:

Wat fûnen jimme dit jier it nijsgjirrichste artikel op ItNijs.frl?

Njonken it nijs fan oer de hiele wrâld meie it ek filmkes, kollums, blochs, ynstjoerde stikken, dichten, ferhalen, cartoons, ensfh. wêze. Om spesifike publikaasjes te sykjen kin yn alle tematyske kategoryen weromblêde wurde. Graach sjocht de redaksje in motivaasje wêrom’t foar jimme it útkeazen artikel it moaiste, bêste, nuveraardichste, ferheisterjendste, orizjineelste, komyske, opmerklikste of op hokfoar wize dan ek mar it measte nychheid oproppend wie. En wat better motivearre, nammerste grutter de kâns om útljochte te wurden.

Stjoer jim suggestjes foar de redaksje oer de mail nei ynfo@itnijs.frl.