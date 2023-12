Folle minder Friezen ferheegje eigen risiko foar soarch

Yn 2024 giet de soarchpreemje flink omheech. Om dêrop te besparjen ferheget yn Fryslân 20,6% fan de fersekeren fan achttjin jier en âlder it eigen risiko fan 385 nei 885 euro. Dat persintaazje leit in stik leger as ferline jier: doe keas nammentlik 36,2% fan de Friezen foar in maksimaal eigen risiko. Dat docht bliken út ûndersyk fan ferlikingsside Independer op basis fan in miljoen ferlikingen.

Wa’t soarch út de basisfersekering nedich hat, betellet altyd de earste 385 euro sels. Men kin derfoar kieze om dat eigen risiko te ferheegjen mei 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Wa’t dat docht kriget yn ruil dêrfoar koarting op de soarchpreemje. Yn trochsneed is dat by it maksimale eigen risiko 16,28 euro yn ’e moanne. In lytse 200 euro op jierbasis.

Friezen nimme minder risiko as yn trochsneed

Yn Fryslân (20,6%) hawwe yn ferhâlding minder ynwenners in maksimaal eigen risiko as yn in stik of wat oare provinsjes. De lanlike trochsneed komt nammentlik op 21,1% del. Limboargers (22,7%) kieze it faakst foar in eigen risiko fan 885 euro, wylst it persintaazje it leechst leit yn Drinte en Flevolân (beide 14,7%).

Yn dizze gemeenten wenje de measte oerstappers

Neist it ferheegjen fan it eigen risiko, binne der ek oare manieren om op de soarchpreemje te besparjen. Sa kin ek it oerstappen fan soarchfersekerder yn ’e ponge skele. Nearne yn Fryslân stappe safolle ynwenners fan soarchfersekerder oer as yn Ljouwert. Fan 2019 oant en mei 2023 wiksele jierliks yn trochsneed 6,1% fan de ynwenners fan soarchfersekering. Ferline jier gie it sels om 7,6% fan de Ljouwerters. De fiif gemeenten mei it heechste persintaazje oerstappers binne:

Ljouwert: 6,1% Smellingerlân: 6% Opsterlân: 6% It Hearrenfean: 5,8% Dantumadiel: 5,6%

Op Skiermûntseach (3,5%) en It Amelân (3,6%) feroarje ynwenners it minst faak fan soarchfersekerder. Op de ûndersyksside binne de sifers fan alle gemeenten yn Nederlân te sjen.

De gegevens oer oerstappers de gemeente binne basearre op data fan Vektis. Dy geane oer alle fersekeren.