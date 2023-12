Foarlêste dei NK damjen: Jitse Slump komt tichterby poadiumplak

De dei foar de slotdei waard iepene troch wethâlder Pieter van der Zwan fan Smellingerlân oan it boerd fan de âldste dielnimmer, dy’t it opnimme mocht tsjin de jongste dielnimmer fan it selskip. De âldste dielnimmer, Hein Meijer, waard ûnder druk set troch it jonge talint Matheo Boxum. Mar remize wie it einresultaat.

Baliakin bliuwt oan kop, hy remisearre mei Van der Sar. Jan Groenendijk kaam tsjin Gabriël Heerema net fierder as remize en folget op in punt. Dat ûnthjit in spannende lêste omgong. Jitse Slump gie der wol yn tsjin Wouter Sipma en wûn in prachtige partij. Hy makket dêrmei kâns op it poadium. Gerlof Kolk spile in sterke remize tsjin Martijn van IJzendoorn. Ben Provoost fersloch Luuk Terweijden en ferbettere him sa wat nei it debakel fan tongersdei. Wouter Ludwig kaam net fierder as remize tsjin Anton van Berkel.

By it NK Frysk damjen bliuwt Taeke Kooistra oan ’e lieding. Mar Jelle Wiersma is wol oan it ynrinnen en stiet mear as in heal punt efter. Dêr is dus ek folop spanning foar de Nederlânske titel. Marten Walinga heake ôf. Hein de Vries fersloech him yn in spannend duel.

It NK FRYSK! waard wûn troch Taeke Kooistra.