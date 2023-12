Fergees lêze: ‘In reis nei it hert fan Kongo’

Redmond O’Hanlon (1947) is in Britske reisskriuwer yn de alderbêste tradysje. Syn boeken wurde troch miljoenen oer de hiele wrâld lêzen. Foar de VPRO makke er de searje O’Hanlons Helden (2012-2013) en wurke er mei oan in rekonstruksje fan de reis fan Charles Darwin op de Beagle (2009). Foar it earst is in boek fan him yn it Frysk te lêzen. En dat op in wize dy’t unyk te neamen is: In reis nei it hert fan de Kongo is as fergees e-book útkommen.

De oersetting fan Martsje de Jong is linich en geef, en de tsientallen nije Fryske nammen foar bisten betsjutte in grutte ferriking fan de Fryske taal. In reis nei it hert fan de Kongo befettet fierder hûnderten ûnbekende foto’s, brieven, kaarten en objekten út de priveekolleksje fan de skriuwer. Sa komt de lêzer noch tichter op de hûd fan de grandioaze ferteller dy’t Redmond O’Hanlon is.

It e-book is in útjefte fan Boekburo Fier. De útjefte waard mei mooglik makke troch it Jacob Krolfûns, it Feitsmafûns, It Fryslân Fûns, de Douwe Kalma Stichting en de provinsje Fryslân.

It e-book fergees del te heljen op de webside fan Regaad.