Doede Wiersma: It earjen fan God is betingst foar frede op ierde!

Oertinking

Neffens Maarten Luther is it hert fan de minske in goadefabryk. De minske earet God, of wat oars. En wat leverje dy goaden op? Frede miskien?

De eare oan de god materialisme soarget foar egoïstyske minsken en in grutte miljeufersmoarging.

De eare oan de god kapitalisme makket earme lannen earmer.

De eare oan de god konsumpsje kin sykten oan hert en bloed-ieren ta gefolch hawwe.

De eare oan de god fitaliteit soarget foar oerspande minsken.

De eare oan de god fan de seksualiteit liedt ta mislearre houliken, hannel yn froulju en famkes foar porno en huorkerij.

De eare oan it Germaanske ras rûn út op ’e dea fan 6 miljoen Joaden.

De eare oan de blanken betsjutte slavernij en dea foar donkere minsken út Afrika.

Minsken dy’t de eare foar harsels opeaskje (partners, âlders, ûnderwizers, geastliken, politisy, bestjoerders, direkteuren) skeppe al hielendal gjin frede.

Leit it net foar de hân om eare oan God te sjen as betingst foar frede? Ommers, God is gerjochtichheid en dat is it alderwichtichste betingst foar frede.

De dichter fan Psalm 82 hat syn kar makke. En wy?

Lêze: Psalm 82

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe (boekeklub@kffb.nl)