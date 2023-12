Debutanten winne op NK Damjen yn Drachten

Fan 14 o/m 23 desimber 2023 wurdt yn Drachten om it Nederlânsk kampioenskip damjen en it NK Frysk damjen spile. Op de earste dei behellen twa debutantende oerwinning en kamen de favoriten Alexander Baliakin en Martijn van IJzendoorn oan winst. Fan de Friezen boekte Gabriël Heerema in moaie remise tsjin Wouter Ludwig.

By it Frysk damjen einigen alle wedstriden yn in beslissing. Frederik Bos, Marten Walinga, Jelle Wiersma en Taeke Kooistra geane no oan kop.

Yn de earste omgong fan it Nederlânsk kampioenskip soargen Matheo Boxum en Jan van der Star foar in ferrassing troch as debutanten harren tsjinstanners te ferslaan. Boxum, 14 jier, wûn fan de betûfte Anton van Berkel mei in kombinaasje. Jan van der Star wûn in skiif fan Gerlof Kolk en dêrnei de partij ek. Der wiene noch twa beslissingen; kânshawwer Martijn van IJzendoorn fersloech yn in oanfalspartij Wouter Sipma yn it einspul. Alexander Baliakin molk in tinne stân tsjin Luuk Terweijden út.

De duels tusken titelfavoryt Jan Groenendijk en Ben Provoost en Jitse Slump tsjin Hein Meijer einigen yn remize. Lokale favoryt Gabriël Heerema spile in sterke partij tsjin Wouter Ludwig. Nei in lytse ûnnaukeurichheid ferwettere de posysje en waard de partij remize.

Der mei wol efkes neamd wurde dat Hein Meijer as âldste dielnimmer al foar de 25ste kear oan it Nederlânsk kampioenskip meidocht. In prestaasje fan komsa.

By de earste omgong NK Frysk damjen foelen fuort al fjouwer beslissingen; Frederik Bos spile in klassyk lestich iepeningsspul tsjin Frans Kingma. Troch in goede tarieding rekke Kingma dêr in skiif yn efter, wat him úteinlik fataal waard.

Hein de Vries naam tsjin Taeke Kooistra yn de iepening in foarpost yn, mar doe’t dy fuortruile waard, waarden de skiifposysjes fan Kooistra gau better en waard úteinlik in winnende stelling opboud.

Dicky van der Meer spile in lestich sintrumspul tsjin Jelle Wiersma, mar krige dochs noch in kâns op in winnend einspul. Dat fûn er net en troch it ferheegjen fan de druk op de stelling troch Wiersma ferlear Van der Meer it einspul.

Yn de partij fan Groenveld tsjin Walinga like Groenveld de sterkste, mar yn it einspul kantele de partij en luts Walinga de winst nei him ta.

Mear ynformaasje: https://nk2023.kndb.nl/ en

Programmaboek NK-2023.

Foto thússide: Matheo Boxum tsjin Anton van Berkel. Foto © G. van Dijk