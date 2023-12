Briefkje (95): Hoefolle druk fan it Hollânsk kin it Frysk noch ferneare?

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief.

Bêste Ed,

Yn dyn brief fan ferline wike gie it ûnder mear oer de brike sin “Er gaan morgen nog veel meer buien aan zitten te komen. Dy hiesto heard yn in waarberjocht. Do fregest dy ôf oft dy waarman net better “Die bewolking komt voor veel regen zorgen” sizze kinnen hie.

Ja, dat hie yn alle gefal better west, mar dan wie it foar myn gefoel dochs ek noch in nuvere sin. Hy hie sizze kinnen: “Die bewolking zal voor veel regen zorgen” (want mei ‘gaan’ wurdt ‘zullen’ bedoeld) of “Die bewolking zorgt voor veel regen.” Dat lêste omdat de dantiid (zal) net sa nedich is as we it dochs al oer de takomst hawwe. Hy hie ek sizze kinnen: “Die zorgt voor veel regen”, want mei Die koe er weromwize op de bewolking dy’t er yn syn foargeande sin al oankundige hie.

Soksoarte ôfwagingen meitsje ik ek as de tekst by it opmeitsjen fan in berjocht of artikel justjes te lang blykt te wêzen. Dan sykje ik om formulearringen dêr’t ik wurden yn weilitte kin, sûnder dat ik de ynhâld oantaast.

Dat weilitten fan wurden kin in tekst sels sterker meitsje. Der binne nochal wat skriuwers dy’t sa dúdlik mooglik wêze wolle en dêrby net betinke dat mei omhaal fan wurden krekt minder dúdlik oerkomt wat se feitlik fertelle wolle.

In oerdreaun foarbyld dat út in ferslach komme koe: “Om kertier oar achten waard de gearkomste troch de foarsitter iepene. De foarsitter hjitte alle oanwêzigen fan herten wolkom. Nei de iepening joech de foarsitter it wurd oan de skriuwer. De skriuwer sette wat rjocht dat yn it skriftlik ferslach fan de foarige gearkomste net goed werjûn wie.” No, dat hie wol wat koarter kinnen, bygelyks sa: “De foarsitter iepene de gearkomste om kertier oer achten en hjitte elkenien wol. Dêrnei joech de skriuwer in rektifikaasje op it ferslach fan de foarige gearkomste troch.” Fan 48 nei 27 wurden.

Mei it hieltyd opnij neamen fan ‘de foarsitter’ en ‘de skriuwer’, wylst dy ek mei ‘hy’ of ‘er’ en ‘dy’ oantsjut wurde koene, liket it wol as woe de ferslachjouwer der gjin misferstân oer bestean litte wa’t wat dien hie. Dat de oanwêzigen ‘fan herten’ wolkom wiene, kin bêst sa sein wêze, mar gjin minske sil, as dy wurden wat saakliker werjûn wurde, tinke dat it der mar kâld om en ta gie. In oerfloed oan wurden makket in tekst lestiger te lêzen en ûndúdlik.

Dat allegearre nei oanlieding fan bryk Hollânsk. Dêr binne mear foarbylden fan. Falt it dy ek op dat de lêste tiid sa faak ‘één iemand’ sein wurdt? Yn in tv-spultsje: “Na deze ronde moet één iemand het spel verlaten.” Wêrom net: (…) moet één deelnemer eruit? Iemand is ien minske of persoan. It is net te hoopjen dat sokken brike setten yn it Frysk oernommen wurde. No sil ‘ien immen’ net sa gau sein wurde, omdat ‘immen’ net sa gongber is, mar wat te tinken fan: “de sleutel is kwijt.” Wy sizze noch: “Ik bin de kaai kwyt” of “De kaai is poater (of fuort)”, mar hoe lang noch? Ferline wike waard yn ’e krante in geef-Fryskprater (teminsten, sa ken ik him) sitearre: “It lân dy’t …” Dat minsken mei in oare etnyske eftergrûn net altyd skerp hawwe oft foar in wurd ‘de’ of ‘it’ stean moat, en oft nei dat wurd weromwiisd wurdt mei dy’t of dat, dêr kin ik ynkomme, mar dat in ferslachjouwer him dêr net mei rêde kin, dêr kin ik net by. Hoefolle druk fan bûten kinne wy noch oan?

Mei freonlike groetnis,

Jan