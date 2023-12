Bedriuwen en publike tsjinsten better ôf mei minderheidstalen

FUEN-foarum Europeeske minderheidsregio’s



Minderheidstalen en de arbeidsmerk – foardiel of spanning – wie de fraach dêr’t it sânde Foarum fan Europeeske Minderheidsregio’s fan de FUEN oer gie. De FUEN is in koepelorganisaasje fan organisaasjes dy’t har ynsette foar minderheidstalen. Yn Fryslân is de Ried fan de Fryske Beweging dêr lid fan.

It foarum wie fan 1 oant 3 desimber yn Opole en Katowice yn Poalen. Mear as hûndert dielnimmers út mear as tweintich lannen diene mei oan it foarum, dat stadichoan in bekend merk wurdt as it giet om minderheden en harren ekonomyske mearwearde.

Mei in minderheidstaal makliker in baan

Foar wa’t in minderheidstaal praat is it makliker om in baan te finen, fan baan te feroarjen en dêr promoasje yn te meitsjen. Dat seit Antonio di Paolo, heechlearaar ekonomy oan de Universiteit fan Barselona. De lokale taal en kultuer binne in mearwearde dy’t in regio oantrekliker meitsje kin foar bûtenlânske ynvestearringen. Twa- of trijetalige regio’s hawwe faak mear wolfeart as ientalige. Dochs sjogge belange-organisaasjes foar minderheidstalen faak neidielen, om’t taalkundigen nei de partikuliere sektor lutsen wurde. Dat betellet better.

Ingelsk kin elkenien wol

De earste paneldiskusje gie oer it foardiel fan minderheidstalen foar minsken en bedriuwen. Minderheden moatte sels inisjativen nimme om bedriuwen de foardielen fan de minderheidstaal yn harren kommunikaasje sjen te litten. De wearde fan talen wurdt bepaald troch fraach en oanbod. Om’t de measte minsken sizze dat se ek Ingelsk prate, is de mearwearde dêrfan lytser as dy fan oare talen lykas it Dútsk yn Poalen of it Sweedsk yn Finlân. Ingelsk prate kinne is gjin fertsjinst mear, mar wurdt as fanselssprekkend beskôge.

Herfoarming fan taalbelied

De twadde diskusje gie oer it brûken fan minderheidstalen yn de publike sektor. Dêr is de rol fan de steat folle relevanter yn. Foar lytsere mienskippen is de mooglikheid om harren taal yn de publike sfear te brûken is essinsjeel. Bengt-Arne Wickström, heechlearaar ekonomy oan de Andrássy-universiteit yn Boedapest, pleite foar in herfoarming fan it taalbelied. Sa doocht it net, dat in minderheidstaal yn de publike sfear allinnich tastien wurdt as in bepaald persintaazje fan de befolking dy taal sprekt, wylst it absolute getal yn in gebiet folle heger is.

Ferlies fan personiel

Letter kaam it ferlies fan kwalifisearre personiel dêr’t minderheidsorganisaasjes mei te krijen hawwe oan ’e oarder. Dy moatte konkurrearje mei de partikuliere sektor, dy’t hegere salarissen betelje kin. Hoe kinne dy organisaasjes har twatalige personiel dan dochs behâlde? Hokker prikels, oars as mear jild, kinne NGO’s brûke? De diskriminaasje op de arbeidsmerk fanwegen it hawwen fan in minderheidseftergrûn waard ek besprutsen.

Feroaring fan lânskip

De twadde dei fan it foarum brocht in feroaring fan lânskip mei. It hiele barren ferhuze doe nei Katowice. Yn dy stêd stie de meartalige grinskrusende arbeidsmerk op ‘e wurklist. Njonken de effekten dy’t grinzen oan arbeidsmooglikheden foar autochtoane minderheden hawwe kinne, kaam de situaasje fan Oekraynske oarlochsflechtlingen op de Poalske arbeidsmerk te praat.

Boarne: FUEN