Anne Dykstra: Wâldpringel en loebes

Efkes werom nei it foarige stikje oer skellen. Yn ’e fyftiger jierren fan ’e foarige iuw waard yn Burgum op it skoalplein songen: skelle, skelle docht net sear, bite en klauwe helpt wat mear’. En yn ’e sechstiger jierren yn Ketlik waard sein: skelle, skelle docht net sear / klap oan ’e kop dat jout wat mear. In fariant út ’e Rottefalle fan flak foar de oarloch wie: skelle, skelle docht net sear / slaan, slaan doarst net dwaan / skoppe, skoppe, in skop werom!’ De oanbringer fan ’e lêste fariant assosjearre dat rideltsje mei rûzjes mei jonges út ’e Houtigehage. Dat dêr yn ’e Wâlden wolris wat spul is, dat wol de lju wol oan. Wâldsjers binne no ien kear wat oars, sizze se, rûch en koart foar de kop.

It is grif net om ’e nocht dat der sa’n skelwurden foar de Wâldsjers binne, lykas: wâldbokse, wâldhipper, wâldknyn en wâldpringel. It is oars fêst wol hûndert jier lyn dat se foar dat lêste útskolden binne. It wurdboek fan 1903 seit dat in pringel in ‘boerelummel’ is, in ‘uiterlijk onbeschaafde plattelandsbewonder’. Pringel, yn it Nederlânsk prengel, hat te krijen mei prang(er), in noaskniper foar dwerse hynders, en mei prang(j)e, benearje, kwelle, drukke. Pringel is dus in moai wurd foar ûnoangename en lestige lju, dat it fertsjinnet om yn eare wer oanhelle te wurden.

‘Wat in falske loebes is dat!’, skriuwt Joast Halbertsma yn ’e Lapekoer fan 1829, en letter omskriuwt er in loebes as ‘een valsch karakter die op zyn luimen ligt om iemand kwaad te doen’. In loebes kin ek in lompert of in sukkel wêze en Paulus Akkerman brûkte loebes foar in ûnbetrouber hynder. Yn Grinslân wurdt loebes ek brûkt en it Drintsk hat loebies. It Stellingwarfs Woordeboek jout loebes yn twa betsjuttingen, in gemiene, grutte, rûge hûn of in gemiene en/of ûnferskillige kearel of jonge. De tafoeging dat in loebes fan it manlik geslacht is, liket my wol ta te dogen.

It WFT ferwiist by loebes nei it Nederlânske lob en lobbes. Lobbes is wer fan lob foarme, dat yn it âldere Nederlânsk geplooide kraag of harige hond betsjut. It WFT jout by lobbe as tredde oantsjutting: ‘losse, geplooide boorden van een mouw’. De grûnbetsjutting fan lob(be) hat faaks eat slap-ôf-hingjends west. Fremd is dat loebes sa’n negative betsjutting hat, wylst lobbes yn it Frysk en yn it Nederlânsk in grut, guodlik bist of minske is. De Nederlânske njonkenfoarm loebas tsjut in grut, plomp bist of minske oan. Gewestlik kin it ek in lompert, in boerepringel of in skurk wêze.