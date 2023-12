Anne Dykstra: Finen en papen

Kollum

Unfoechpraat (60)

Fyn komt fan it Frânske fin (Latyn finis), dat sokssawat as ‘ein, uterste, heechste, bêste’ betsjut. Yn it Nederlânsk komt de ferlykbere útdrukking dat is het einde noch wol foar, en dan giet it oer eat dat hiel moai, goed of fijn is. Sadwaande koe fyn de betsjutting ‘tige godstsjinstich, strang ortodoks’ krije. Op himsels is dat dus in positive kwalifikaasje, mar fyn hat ek in negative klank krigen as it om godsstjinst giet. Dan wurde der neffens it WFT lju mei oantsjut dy’t ‘schijnvroom, huichelachtig’ binne. Foar my hat fyn yn beide betsjuttingen altyd in negative klank hân, mar ik bin sels dan ek de grouwe kant neist. As wy it earder op skoalle oer de fine skoalle hiene, dan betsjutte dat mear as inkeld de kristlike skoalle. Ik freegje my no ôf hoe’t de fine bern oer de iepenbiere skoalle praten. Wa lit my dat ris witte?

As ynspiraasje jou ik hjir noch in pear ferlikingen foar lju dy’t finer as fyn binne: ‘sa fyn as spinreach, as (mealde) poppestront, as meald pompswetter, as hakke luzepoaten, as kakkestront, as in spiker’. Sokken sitte fansels sneins foaroan yn tsjerke, mar ûndertusken … Sokke ‘schijnvrome, huichelachtige’ fine lju sille der oars net folle fan wêze, safolle plak is der ommers net foaroan yn tsjerke.

Fan ’e finen nei de roomsken. In paap is in pryster of in geastlike. Paap (Aldfrysk papa) is nei alle gedachten al hiel betiid fia it Goatyske papa ûntliend oan it Grykske pa(p)as, dat in legere geastlike wie, wylst it Latynske pâpa yn ’e Latynske tsjerke allinne mar foar hegere geastliken brûkt waard. Paus, as titel foar it haad fan de Roomske tsjerke, komt úteinlik ek fan it Latynske pâpa. Dat is noch moai te sjen oan pope, it Ingelske wurd foar paus. Sûnt de herfoarming yn ’e sechstjinde iuw wurdt paap meast sjoen as skelwurd foar de roomsken, faak foarôfgien troch it eigenskipswurd roomske, hoewol’t roomske paap eins dûbeldop is. Ut it WFT docht bliken dat de papen yn ’e njoggentjinde iuw as gjirrich beskôge waarden. Yn ’e fyftiger jierren wenne der ien roomske jonge by ús yn ’e strjitte. Dêr koene we goed mei, mar as der spul wie, dan songen we: ‘Roomse papen / klimmen als apen / trekken aan de bel / vallen met de kont in de hel’. Gjin idee wat in paap wie fansels, en de hel, dat soe wol in plak wêze dêr’t roomske papen leaver net kamen.