‘Anatomy of a Fall’ grutte winner by Europeeske Film Awards

De Frânske film Anatomy of a Fall (Anatomie d’une chute) is dit jier de grutte winner by de Europea Film Awards, de wichtichste prizen foar de Europeeske filmyndustry. De film folget it rjochtbankproses fan in frou dy’t derfan fertocht wurdt har man deade te hawwen. De priisútrikking wie ôfrûne wike yn Berlyn.

De regisseur fan Anatomy of a Fall, de Fransêze Justine Triet, krige de priis foar bêste regisseur takend. De Dútske haadrolspylster Sandra Hüller waard ta bêste aktrise útroppen. De rjochtbankthriller wûn ek yn ’e kategory bêste senario. Oan de film wie dit jier ek al de Gouden Palm takend, de belangrykste priis fan it filmfestival yn Cannes.

De Deen Mads Mikkelsen (Druk, Jagten) sleepte de priis foar bêste akteur yn ’e wacht. De 58-jierrige krige de ûnderskieding foar syn rol yn The promised land (Bastarden) fan regisseur Nikolaj Arcel, dy’t lykwols net nominearre wie foar bêste film.

Gjin Nederlânske winners

By de útrikking yn Berlyn waarden ek prizen takend oan de dokumintêre Smoke sauna sisterhood en de animaasjefilm Robot Dreams. Der wiene gjin Nederlânske kânshawwers. Sweet Dreams fan regisseur Ena Sendijarević wie de Nederlânske ynstjoering, mar dy waard net nominearre.