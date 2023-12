Akkoart op klimaattop oer ôfstappen fan fossile brânje

Op ’e klimaattop fan Dubai binne alle 198 lannen ta in akkoart kommen. Foar it earst is yn in slotferklearring sprutsen oer it stadichoan ôfstappen fan it gebrûk fan fossile brânstoffen.

De Europeeske Uny, dy’t op ’e toppen fan de Feriene Naasjes mienskiplik oplûkt, hie foarôf twa spearpunten: in útspraak oer it ophâlden mei fossile brânje en in fertrijefâldiging fan duorsume enerzjy. Op beide punten hat de EU suksessen helle. It akkoart waard mei in steande ovaasje ûntfongen.

De konsept-slottekst dy’t oan ’e ein fan de nacht publisearre waard, waard ferrassend gau goedkard. Mar in pear minuten nei it begjin fan de plenêre gearkomste hammere foarsitter Sultan al-Jaber de ôfspraak fan de 28e klimaattop ôf. Hy neamt it akkoart “in histoarysk pakket oan maatregels”. “Mei-inoar hawwe wy de wrâld yn ’e goede rjochting stjoerd”, sei er. Jaber heakke der ek in warskôging oan ta: “Hoe goed in akkoart is, stiet of falt mei de útfiering. Wy binne wat wy dogge, net wat wy sizze.” Eurokommissaris Wopke Hoekstra prate ek fan in histoarysk akkoart.

The world just adopted a historic decision at #COP28 to set in motion an irreversible, accelerated transition away from fossil fuels. With that, we have achieved what we set out to do: keep 1.5 within reach and mark the beginning of the end of fossil fuels. pic.twitter.com/fXDWyVggUr — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) December 13, 2023

Om klimaatferoaring tsjin te gean, sil de wrâld op in bepaald stuit ophâlde moatte mei fossile brânje. It giet dêrby net inkeld om stienkoal en ierdgas, mar ek om ierdoalje. Al goed tweintich jier wurdt besocht om sa’n mienskiplike ferklearring te krijen. Twa jier lyn wiene de lannen der yn Glasgow tichteby, mar it inisjatyf waard hieltyd blokkearre troch oaljesteaten. Nammerste opmerkliker is dat de EU der ek in spearpunt fan makke by dizze klimaattop, ûnder foarsitterskip fan in oaljesteat: de Feriene Arabyske Emiraten. By de top ferskynde in brief fan it haad fan de OPEC, it gearwurkingsferân fan oaljeprodusearjende lannen. Dy rôp alle lidsteaten op om it útstel tsjin te hâlden, mar de einferklearring is dus dochs oannommen.