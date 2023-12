Waarpraatsje: Mylder

DE JOUWER – Tongersdei begûn mei sinneskynwaar, mar yn ‘e middei waard it op in soad plakken dampich en dizenich. Fan freed ôf wurdt it mylder.

Tongersdeitenacht sil it in skoft reine. De súdeastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit in pear graden boppe is friespunt.

Freed sil in skiere dei wurde mei sa út en troch wat storein. It kin boppedat dampich en dizenich wêze. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Yn it wykein is it myld, skier en wiet.

Jan Brinksma