Waling Gerrits Dykstra (ferhaal)

De Fryske skriuwer en foardrachtskeunstner Waling Dykstra waard berne op 14 augustus 1821 yn Froubuorren en hy stoar op 15 jannewaris 1914 yn Holwert. Syn pake en heit wiene bakker, dat Waling moast it bakkersfak ek leare. Hy hie lykwols mear niget oan literatuer. Op syn achttjinde al publisearre er yn it Fryske Almenak Fryske balladen. Hy liet him foaral ynspirearje troch de Fryske folksferhalen en gedichten dy’t fan 1834 ôf troch Eeltsje en Joast Halbertsma publisearre waarden.

Yn 1840 waard er bakker yn Spannum en yn 1850 boaske er mei Hinke Huizinga. Dy ferstoar twa jier letter; se hiene doe ien jonkje, mar dat is al jong stoarn. De bakkerij die er yn 1853 fan ’e hân en yn 1855 troude er mei Afke de Boer, by wa’t er alve bern krije soe. Se ferhuzen nei Frjentsjer, dêr’t er yn tsjinst kaam by boekhannel en útjouwer T. Telenga.

Yn 1861 fêstige er him as selsstannich boekhanneler yn Holwert. Fan 1861 oant 1885 wie er yn de winter hast alle jûnen de provinsje yn om ûnder de namme Winterjûnenocht foardrachten te hâlden. Yn 1885 krige er de einredaksje fan it Friesch Woordenboek. Dat waard tusken 1898 en 1911 útbrocht. Fan 1898 ôf oant syn ferstjerren hat er haadredakteur west fan it wykblêd Sljucht en Rjucht.

Yn it boek Uit Friesland’s Volksleven van Vroeger en Later bondele Dykstra Fryske folksferhalen, mearkes en siswizen. It wurk is yn twa dielen, mei 900 siden, tusken 1892 en 1896 útbrocht. Fierder hat er fiif sjongbondels útjûn. Syn bekendste lied is ‘Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn’.

Literatuer oer syn wurk

J.W. Dijkstra (soan fan Waling), Waling Dykstra, Syn libben en syn wurk (1949)

E.B. Folkertsma, ‘Nei trettjindeheal jier’, yn De Holder (1928)

Hjir folgje in folksferhaal, foarbylden fan byleauwe en siswizen út Uit Friesland’s Volksleven.

Folksferhaal oer frijen eartiids

Eartiids sieten de fammen gewoan thús te wachtsjen oft der ek in feint oan ’e doar kaam. Dat moast dan wol foar jûns acht oere wêze. Der wie in siswize dat dejinge dy’t nei achten komt, kin foar njoggenen de doar wer út gean.

As in frijer nei achten kaam, koe men tinke dat er by in oare faam ôfwiisd wie en dat hja de twadde kar wie. It barde ek wolris dat de frijer foar de winige doar kaam en fuortdaliks ôfwiisd waard. Meastentiids waard er der wol ynlitten, mar as de faam net oerein gie om him in stoel en in lange piip oan te bieden, liet se witte dat er net wolkom wie. Dan wist de frijer wol hoe let oft it wie. Seach de faam soer en sei se gjin wurd, dan gie de frijer hastich fuort om it earne oars te besykjen.

It barde fansels ek wol dat de frijer foar achten kaam en dat in oar him foar west hie. Dan siet de feint dy’t him foar west hie prústich mei de lange piip yn ’e mûle as in ridder yn ’e stoel. Dan hie de twadde feint reden om te tinken: Myn hjerring bret hjir net, en gie er hastich fuort.

As de frijer mei de famylje siet te kofjedrinken, koe er in geunstige of in ûngeunstige yndruk meitsje. Wie er skruten en sei er net safolle en siet er mar nei de tegeltsjes te sjen, dan tocht sa’n faam: It is in stientsjeteller; dit kin neat wurde. Mar wie er in swetser of in grutsprekker, dan makke er himsels bespotlik.

Foar in feintsje fan amper tweintich jier wie sa’n lange piip meastal in ramp. Dy hearde der no ien kear by en foaral dat stopjen út de tabaksdoaze gie by de measten hiel ûnhandich. It oanstekken fan de lange piip barde yn dy tiid noch mei in komfoar of in têst en dan barde it wol dat de pypstâle stikken gie. Dan stie de feint der moai op. As de famylje op bêd gie en de faam smoarde it hurdfjoer, wie dat foar de frijer it teken dat er in blautsje krige en wol fuortgean koe.

Meastal koe de frijer wol fernimme dat it neat wurde soe, mar hy gie dochs net fuort, want sa betiid thúskomme as syn húsgenoaten noch net op bêd wiene, soe beskamsum wêze.

Yn it ferline waarden jûns de finsters oan ’e bûtenkant mei houten lûken ôfsletten. Tusken de planken sieten naden en struners besochten dan wol om dêrtroch te loeren. As feint en faam tegearre yn ’e keamer oerbleaun wiene, die de faam in skelk foar de finsters, sadat nimmen fan de bûtenkant ôf wat sjen koe. De oaljelampe waard nei ûnderen draaid, sadat it aardich skimerich wie. Mar echt frij wie it net, want hiel faak wiene de bedsteden fan de âlden yn itselde fertrek en moast der flústere wurde. Yn ’e simmer giene se meastal nei de fjoerhutte.

Byleauwe

In frou dy’t swier is en op ’e lêste dagen rint, moat har hier net knippe litte, oars soe it bern berne wurde mei in keale holle.

As se ûnder in drûchline trochrint, soe de frucht smoare kinne.

Se moat de hân net útstekke nei wat net fan har is, it bern soe letter in dief wurde kinne.

By in apelhôf dêr’t in pear tûken oer de freding hongen, stiene in pear froulju te praten. Ien fan harren wie swier. Doe’t dy der in apel ôfplôkje woe, waard se tsjinholden troch in âldere frou. Ho, sei dy, lit my it mar dwaan.

As in skroarske (naaister) oan ’e ein fan de dei mei in himd foar in klant dwaande is, en de mouwen moatte der noch oan, moat se it wol ôfmeitsje. Oars soe der nachts immen dy’t men leaver net yn ’e hûs hat, komme kinne om it ôf te meitsjen. Dan stjert dejinge foar wa’t it himd bedoeld wie en sil er in deadshimd sûnder mouwen oan krije.

Siswizen

Dat wyfke kin net mear allinne rinne. Se hat immen ûnder de skelk.

Hja ha de duvel op it hiem sjoen. Se binne in protte úthuzich.

Hy hat mar ien each yn de holle. Hy sjocht net fierder as syn noas lang is.

De earen sille him noch wolris bekôge wurde. Hy sil noch wolris omstean leare moatte.

Der steane mear as trijetûzen spreuken en siswizen yn it beskreaune boek.

