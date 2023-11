Waarpraatsje: Wykein wer ritich

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert 1,3) wie it freed yn in grut part fan Fryslân hiel kreas, drûch en rêstich hjerstwaar. Yn it wykein wurdt it spitigernôch wer ritich.

Sneon is de loft berûn en letter set it op in reinen. It kin in hiel skoft wiet wêze. De wyn komt út it suden en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt 8 graden.

Snein bliuwt it ek net drûch, mar by in frij krêftige oant krêftige súdwestewyn is it mei 12 graden wol in stik mylder.

Moandei liket it waar bot op dat fan snein. It sjocht der wer wiet út en by in matige oant frij krêftige westewyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Jan Brinksma