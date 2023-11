Waarpraatsje: Woansdei wer rein

DE JOUWER – It wie tiisdei it grutste part fan ‘e dei drûch en dat is yn dizze rite al hiel wat. Woansdei set it wer op in reinen.

Tiisdeitenacht falle der buien. Boppe it fêstelân fan Fryslân stiet in matige súdwestewyn, by de kust lâns komt de wyn út it westen en is krêftich. It wurdt 7 graden.

Woansdei kin der by de kust lâns noch in bui falle, mar op oare plakken is it earst drûch mei sa út en troch wat sinne. Yn ‘e middei rekket de loft berûn en letter sil it in skoft reine. De sudewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It sil 10 graden wurde.

Nei woansdei bliuwt it ritich.

Jan Brinksma