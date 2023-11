Waarpraatsje: Wiete freed

DE JOUWER – It wie tongersdei in hiel rûzige en by tiden wiete dei. Freed wurdt ek wer in minne hjerstdei.

Tongersdeitenacht soe it noch wat reine kinne. De sude- oant súdwestewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd en earst noch stoarmich mei kâns op swiere wynpûsten. It wurdt 7 graden.

Freed sil wer in skiere dei wurde mei kâns op in bui. Yn ‘e middei reint it wer in skoft. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich oant frij krêftich. By de kust lâns en boppe de Iselmar is it mei in krêftige oant hurde wyn en kâns op wynpûsten noch hieltyd rûzich. It wurdt net folle waarmer as 10 graden.

Yn it wykein bliuwt it ritich.

Jan Brinksma