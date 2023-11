Waarpraatsje: Wiet, wieter, wietst

DE JOUWER – Der liket gjin ein te kommen oan it strieminne en wiete hjerstwaar. Dit wykein sjocht der wat it waar oanbelanget ek net goed út.

Sneon begjint noch, sa goed as, drûch, mar yn ‘e middei set it wer op in reinen. De wyn krimpt fan it suden nei it súdeasten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Letter op de dei rommet de wyn wer nei it suden en is er matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 10 graden.

It waar fan snein liket bot op dat fan sneon. It is de hiele dei wer skier en by in matige oant frij krêftige westewyn bliuwt it ek dan net drûch. Mei in temperatuer fan om de 11 graden hinne wurdt it wol in bytsje mylder.

Moandei sil it net hielendal drûch bliuwe, mar it sjocht der allegearre wol wat better út. By in matige súdwestewyn is in glimp fan ‘e sinne net útsletten en it wurdt goed 10 graden.

Jan Brinksma