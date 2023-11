Waarpraatsje: Tongersdei sa goed as drûch

DE JOUWER – It wiete waar fan no hat, nei alle gedachten, te krijen mei de opwaarming fan de ierde. It is grif net útsletten dat wy dit waar yn ‘e takomst folle faker krije sille. It waar foar tongersdei sjocht der net min út.

Woansdeitenacht kinne der noch in pear buien falle. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e nacht rommet de wyn nei it noardwesten en jout er him del. It wurdt 4 graden.

Tongersdei kin der by de noardlike kust lâns earst noch in bui falle, mar op in soad plakken yn Fryslân bliuwt it, sa goed as, drûch mei sa út en troch in bytsje sinne. De swakke, by de kust lâns, matige wyn komt út ferskillende rjochtingen. Yn ‘e middei komt de wyn út it easten oant noardeasten. It wurdt 8 graden.

Freed liket it ek foar it grutste part drûch te bliuwen.

Jan Brinksma