Waarpraatsje: Tongersdei myld en rûzich

DE JOUWER – It wie woansdei earst wol kreas waar, mar letter op ‘e dei waard it suterich en wetterkâld. Tongersdei wurdt it wer in hiel stik mylder.

Woansdeitenacht soe der earst noch wat (sto)rein falle kinne. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige westewyn. It wurdt in graad of 8.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch, mar de loft is ek faak foar in (grut) part berûn. Letter yn ‘e middei set it op in reinen. De westewyn is matich oant frij krêftich, letter krêftich, boppe de Iselmar hurd en by de noardlike kust lâns hurd oant stoarmich mei kâns op wynpûsten. It wurdt goed 10 graden.

Freed falle der buien en dan is it wer in hiel stik kâlder.

Jan Brinksma