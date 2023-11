Waarpraatsje: Stoarmige tongersdei

DE JOUWER – Woansdeitemoarn foel der earst rein, mar letter waard it drûch. It waar foar tongersdei sjocht der hiel rûzich út.

Woansdeitenacht set it op in reinen. De sudewyn boazet oan en wurdt matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 9 graden.

Tongersdei reint it earst noch, mar letter soe it wat opklearje kinne. In bui, miskien wol mei tonger, is net útsletten. Troch stoarm Ciarán is der foar de wyn in haadrol weilein. Boppe it fêstelân fan Fryslân sil de sudewyn matich oant frij krêftich wêze, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich. Oeral is kâns op (swiere) wynpûsten. It wurdt 12 graden.

Freed feroaret der neat oan it hjerstwaar.

Jan Brinksma