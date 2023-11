Waarpraatsje: Sinne en buien

DE JOUWER – It wie in rûge en kâlde freed. Boppedat jage de iene bui de oare. Yn it wykein bliuwt it ek net drûch.

Sneon falle der rûnom wer buien, mar de sinne skynt sa út en troch ek. De noardwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd mei, by de noardlike kust lâns, earst noch kâns op swiere wynpûsten. Yn ‘e middei jout de wyn him wat del. It wurdt 8 graden.

Snein liket it waar wol wat op dat fan sneon, mar is wol wat drûger en it sil ek in stik rêstiger wurde. By in matige westewyn is het dan 7 graden.

Moandei wurdt it kâlder. Der kinne in pear winterske buien falle en oerdei hâldt it mei in graad as 5 wol op. Der stiet moandei in matige eastewyn.

Fan tiisdei ôf sil it noch wat kâlder wurde mei froast yn ‘e nacht.

Jan Brinksma