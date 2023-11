Waarpraatsje: Rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – Wy sitte efkes yn wat drûger en rêstiger waar en dat sille in soad minsken wol noflik fine. It waar foar woansdei sjocht der goed út.

Tiisdeitenacht kin it opklearje en it bliuwt op de measte plakken drûch. Der stiet net folle wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn matich en komt er út it easten. De temperatuer leit om it friespunt hinne, mar yn in stripe by de kust lâns bliuwt it in pear graden boppe it friespunt.

Woansdei skynt de sinne sa út en troch mar de loft is ek foar in (grut) part berûn. Yn ‘e middei wurdt it hielendal skier en soe it ek wat reine kinne. De sudewyn boazet oan en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer as 6 graden.

Tongersdei sil it wer in hiel mylde dei wêze mei mear wyn.

Jan Brinksma