Waarpraatsje: Oanhâldend wiet

DE JOUWER – Wy binne noch mar healwei de slachtmoanne, mar op it haadstasjon fan it KNMI yn De Bilt is no al 79 milimeter reinwetter fallen. Dat falt der gewoanwei yn ‘e hiele moanne novimber. It waar giet mar troch mei it bot hinne en wer gean.

Tiisdeitenacht liket it yn Fryslân foar it grutste part drûch te bliuwen. By in matige westewyn wurdt it 6 graden.

Woansdei falle der wer buien, miskien wol mei tonger. Yn ‘e moarntiid stiet der in matige weste- oant súdwestewyn, mar by de kust lâns is de wyn frij krêftich oant krêftich. Yn ‘e middei rommet de wyn nei it westen en is er matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 10 graden.

Jan Brinksma