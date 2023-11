Waarpraatsje: Noch lang gjin fêst waar

DE JOUWER – It bleau woansdei lang drûch, mar letter yn ‘e middei reinde it wer. Oan it ritige waar komt noch lang gjin ein, al sil it yn it wykein wol wat better wurde.

Woansdeitenacht kin it earst noch reine, mar letter soe it wat opklearje kinne. De súdwestewyn is matich. Letter yn ‘e nacht jout de wyn him del. It wurdt 6 graden.

Tongersdei liket it yn Fryslân, sa goed as, drûch te bliuwen, mei sa út en troch wat sinne. Yn ‘e rin fan ‘e middei kinne der wer buien falle, miskien wol mei tonger. Yn ‘e moarntiid stiet der earst net in soad wyn, útsein by de kust lâns. Yn ‘e middei is de súdwestewyn matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 10 graden.

Freed, sneon en snein sjocht it waar der efkes wat better út.

Bysûnder:

Wietste wynmoanne sûnt 1906

DE BILT – Oktober 2023 is yn De Bilt mei 220 milimeter delslach de wietste wynmoanne sûnt 1906 wurden. Yn dat jier waard mei de waarnimmingen begûn. Gewoanwei falt der yn De Bilt yn oktober 81 milimeter. De moanne wie, mei in trochsneed temperatuer fan 13,2 graden tsjin gewoanwei 10,9 graden ek hiel myld. Goed foar it seisde plakje yn de top-tsien fan waarmste wynmoannen sûnt 1901. De sinne skynde mei 111 oeren, njoggen oeren minder as gewoanwei.

Jan Brinksma