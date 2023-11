Waarpraatsje: Kwakkelich

DE JOUWER – It is kâld en dat bliuwt it ek noch wol efkes, mar wier winterwaar is net kommendewei.

Tiisdeitenacht kin it op guon plakken wat reine. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns stiet in krêftige, miskien wol hurde, westewyn. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Woansdei binne der opklearringen en yn ‘e middei kin der in winterske bui falle. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak, mar by de kust lâns matich oant frij krêftich. It wurdt 3 graden.

Tongersdei bliuwt it drûch.

Jan Brinksma