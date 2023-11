Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – It wie freed yn in grut part fan Fryslân wer in tige wiete dei, mar it waar foar it wykein sjocht der goed út. It bliuwt, sa goed as, drûch.

Sneon kinne der noch in pear buien falle, mar in ferreinde dei liket it net te wurden en de sinne skynt sa út en troch ek. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn, earst noch út it noardwesten. It wurdt 10 graden.

Snein sjocht it der noch wat better út. It bliuwt, sa goed as, drûch en de sinne skynt geregeld. By in swakke súdeastewyn helje wy krekt net mear de 10 graden.

Sneintenacht leit de temperatuer mar krekt boppe it friespunt en moandei sil wer in wiete dei wurde. By in matige oant frij krêftige sudewyn is it mei 12 graden wol wer wat mylder.

Jan Brinksma