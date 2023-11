Waarpraatsje: Freed rûch en ûnlijich

DE JOUWER – It wie in kreaze, mar wol wat rûzige tongersdei. Freed wurdt it rûch en ûnlijich.

Tongersdeitenacht falle der in pear buien, mar der binne ek opklearringen. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns hurd oant stoarmich, mei swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Freed falle de rûnom buien, letter miskien wol mei tonger en heil. De weste- oant noardwestewyn is matich oant krêftich, mar by de kust lâns stoarmich, miskien stiet der sels wol efkes in stoarm. Yn hiel Fryslân is der boppedat kâns op swiere wynpûsten. It wurdt net folle waarmer mear as 6 graden.

Yn it wykein jout de wyn him wer wat del.

Jan Brinksma